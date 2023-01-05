Салат з курячими серцями в кошичках із лаваша: простий і доступний рецепт

Приготування цієї страви не займе багато часу і не вдарить по кишені, а результат порадує.

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Смачний салат із курячих субпродуктів, розкладений в оригінальні кошички з лаваша, прикрасить будь-який святковий стіл. Готується страва просто, а результат додасть господарці авторитету в очах гостей та рідних. Як його приготувати, розповіла авторка кулінарного блогу cook_with_me_at_home.

Салат з курячими серцями

Інгредієнти:

Лаваш — 1 шт.;

Яйце — 1 шт.

Для салату:

Курячі серця — 400 г;

Яйця — 3 шт.;

Сир твердий — 150 г;

Цибуля — 1 шт.;

Оцет — 50 мл;

Цукор — 1 ч. л.;

Зелень – до смаку;

Сіль, перець, паприка — до смаку;

Майонез — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно зробити кошики. Для цього лаваш розрізати на квадратики розміром 10х10 см. Яйце добре збити вилкою до однорідної маси. Один квадратик змастити посередині збитим яйцем, покласти зі зміщенням на нього інший квадратик, викласти у форму для мафінів, вдавлюючи і формуючи, ніби "мисочку". Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 10 хвилин, а потім дати охолонути.

Далі готується власне салат. Цибулю нарізати на невеликі кубики, висипати в миску, туди ж додати сіль, цукор і оцет, перемішати і залишити маринуватися.

Серця очистити від плівки, згустків крові, обрізати все зайве, розрізати навпіл і добре помити. У каструлю налити воду, закип'ятити її, викласти серця. При повторному закипанні зняти з|із| вогню, злити воду. Залити серця новою водою, щоб вона їх тільки трохи покривала. Коли все закипить, додати горошком перець, лавровий лист, зменшити вогонь, зібрати пінку і накрити кришкою. Варити їх необхідно близько пів години, помішуючи, а за п'ять хвилин до кінця варіння посолити.

Яйця зварити круто, остудити в холодній воді, почистити і нарізати кубиками. З серця злити рідину, остудити їх і порізати на шматочки, змішати з яйцями, сиром, нарізаним кубиками, маринованою цибулею, заправити майонезом, посолити, поперчити, додати зелень і трохи паприки.

Готовий салат розкласти в кошики з лаваша та прикрасити за бажанням.

Нагадаємо, як приготувати салат "Жовті троянди".