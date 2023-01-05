Салат с куриными сердечками в корзинках из лаваша: простой и доступный рецепт

Приготовление этого блюда не займет много времени и не ударит по карману, а итог порадует.

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Вкусный салат из куриных субпродуктов, разложенный в оригинальные корзинки из лаваша украсит любой праздничный стол. Готовится блюдо просто, а результат добавит хозяйке авторитета в глазах гостей и родных. Как его приготовить, рассказала автор кулинарного блога cook_with_me_at_home.

Салат с куриными сердечками

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт;

Яйцо – 1 шт.

Для салата:

Куриные сердечки – 400 гр;

Яйца – 3 шт;

Сыр твердый – 150 гр;

Лук – 1 шт;

Уксус – 50 мл;

Сахар – 1 ч. л;

Зелень – по вкусу;

Соль, перец, паприка – по вкусу;

Майонез – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала необходимо сделать корзинки. Для этого лаваш разрезать на квадратики размером 10х10 см. Яйцо хорошо взбить вилкой до однородной массы. Один квадратик смазать посредине взбитым яйцом, положить со смещением на него другой квадратик, выложить в форму для маффинов, вдавливая и формируя, будто "мисочку". Выпекать в предварительно разогретой до180 градусов духовке примерно 10 минут, а затем дать остыть.

Далее готовится собственно салат. Лук порезать на небольшие кубики, высыпать в миску, туда же добавить соль, сахар и уксус, перемешать и оставить мариноваться.

Сердечки очистить от пленки, сгустков крови, обрезать все лишнее, разрезать пополам и хорошо помыть. В кастрюлю налить воду, вскипятить ее, выложить туда сердечки. При повторном закипании снять с огня, слить воду. Залить сердечки новой водой, чтобы она их только чуть покрывала. Когда все закипит, добавить перец горошком, лавровый лист, уменьшить огонь, собрать пенку и накрыть крышкой. Варить их необходимо где-то около получаса, помешивая, а за пять минут до конца варки посолить.

Яйца сварить вкрутую, остудить в холодной воде, почистить и порезать кубиками. С сердечек слить жидкость, остудить их и порезать на кусочки, смешать с яйцами, сыром, нарезанным кубиками, маринованным луком, заправить майонезом, посолить, поперчить, добавить зелень и немного паприки.

Готовый салат разложить в корзинки из лаваша и украсить по желанию.

Напомним, как приготовить салат "Желтые розы".