Вкусное начало дня: оладьи с заварным кремом и бананом

Готовые оладьи необходимо сформировать в "торт".

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Пышные оладьи с кремом – лучшее вкусное начало дня или его завершение, поскольку хорошо подойдут как для завтрака, так и для ужина. Кроме того, их можно приготовить на полдник. Как сделать вкусное блюдо с заварным кремом и бананом, рассказала в своем кулинарном блоге пользователь nat_alka21. Приготовление займет всего 20 минут и не потребует особых затрат.

Нежные оладьи с заварным кремом и бананом

Ингредиенты:

Мягкий творог – 170 гр;

Яйцо – 1 шт;

Рисовая мука – 2 ст. л;

Сода – 1/4 ч. л;

Подсластитель по вкусу.

Для заварного крема:

Молоко (2,5%) – 200 мл;

Кукурузный крахмал – 10 гр;

Подсластитель по вкусу;

Желтки – 2 шт;

Ваниль по вкусу;

Банан для начинки.

Способ приготовления:

Творог и яйцо хорошо перемешать, добавить рисовую муку, смешанную с содой и снова перемешать, чтобы получилась однородная масса. Дать тесту постоять 10 минут, а затем пожарить оладьи на сковороде.

Далее необходимо приготовить крем. Для этого в кастрюле с толстым дном смешать молоко, желтки, крахмал и подсластитель и ваниль. Поставить ее на маленький огонь и варить крем до загустения, постоянно помешивая его.

Банан порезать на кружочки.

Последний этап – формирование "торта" из оладий. На нижний блин положить крем, затем кружочки банана и накрыть следующим блинчиком, и так – до конца.

Напомним, как приготовить нежные панкейки.