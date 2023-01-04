Вкусное начало дня: оладьи с заварным кремом и бананом
Готовые оладьи необходимо сформировать в "торт".
Пышные оладьи с кремом – лучшее вкусное начало дня или его завершение, поскольку хорошо подойдут как для завтрака, так и для ужина. Кроме того, их можно приготовить на полдник. Как сделать вкусное блюдо с заварным кремом и бананом, рассказала в своем кулинарном блоге пользователь nat_alka21. Приготовление займет всего 20 минут и не потребует особых затрат.
Нежные оладьи с заварным кремом и бананом
Ингредиенты:
- Мягкий творог – 170 гр;
- Яйцо – 1 шт;
- Рисовая мука – 2 ст. л;
- Сода – 1/4 ч. л;
- Подсластитель по вкусу.
Для заварного крема:
- Молоко (2,5%) – 200 мл;
- Кукурузный крахмал – 10 гр;
- Подсластитель по вкусу;
- Желтки – 2 шт;
- Ваниль по вкусу;
- Банан для начинки.
Способ приготовления:
Творог и яйцо хорошо перемешать, добавить рисовую муку, смешанную с содой и снова перемешать, чтобы получилась однородная масса. Дать тесту постоять 10 минут, а затем пожарить оладьи на сковороде.
Далее необходимо приготовить крем. Для этого в кастрюле с толстым дном смешать молоко, желтки, крахмал и подсластитель и ваниль. Поставить ее на маленький огонь и варить крем до загустения, постоянно помешивая его.
Банан порезать на кружочки.
Последний этап – формирование "торта" из оладий. На нижний блин положить крем, затем кружочки банана и накрыть следующим блинчиком, и так – до конца.
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