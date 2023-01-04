Смачний початок дня: оладки із заварним кремом і бананом

Готові оладки необхідно сформувати в "торт".

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Пишні оладки з кремом — найкращий смачний початок дня або його завершення, оскільки добре підійдуть як для сніданку, так і для вечері. Крім того, їх можна приготувати на полудень. Як зробити смачну страву із заварним кремом і бананом, розповіла у своєму кулінарному блозі користувачка nat_alka21. Приготування займе всього 20 хвилин і не вимагатиме особливих витрат.

Ніжні оладки із заварним кремом і бананом

Інгредієнти:

М'який сир — 170 гр;

Яйце — 1 шт.;

Рисове борошно — 2 ст. л.;

Сода — 1/4 ч. л.;

Підсолоджувач до смаку.

Для заварного крему:

Молоко (2,5%) — 200 мл;

Кукурудзяний крохмаль — 10 гр;

Підсолоджувач до смаку;

Жовтки — 2 шт.;

Ваніль до смаку;

Банан для начинки.

Спосіб приготування:

Сир і яйце добре перемішати, додати рисове борошно, змішане із содою та знову перемішати, щоб вийшла однорідна маса. Дати тісту постояти 10 хвилин, а потім посмажити оладки на сковороді.

Далі потрібно приготувати крем. Для цього в каструлі з товстим дном змішати молоко, жовтки, крохмаль, підсолоджувач і ваніль. Поставити її на маленький вогонь і варити крем до загусання, постійно помішуючи його.

Банан порізати на кружечки.

Останній етап — формування "торта" з оладків. На нижній млинець покласти крем, потім кружальця банана та накрити наступним млинцем, і так — до кінця.

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