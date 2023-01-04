Смачний початок дня: оладки із заварним кремом і бананом
Готові оладки необхідно сформувати в "торт".
Пишні оладки з кремом — найкращий смачний початок дня або його завершення, оскільки добре підійдуть як для сніданку, так і для вечері. Крім того, їх можна приготувати на полудень. Як зробити смачну страву із заварним кремом і бананом, розповіла у своєму кулінарному блозі користувачка nat_alka21. Приготування займе всього 20 хвилин і не вимагатиме особливих витрат.
Ніжні оладки із заварним кремом і бананом
Інгредієнти:
- М'який сир — 170 гр;
- Яйце — 1 шт.;
- Рисове борошно — 2 ст. л.;
- Сода — 1/4 ч. л.;
- Підсолоджувач до смаку.
Для заварного крему:
- Молоко (2,5%) — 200 мл;
- Кукурудзяний крохмаль — 10 гр;
- Підсолоджувач до смаку;
- Жовтки — 2 шт.;
- Ваніль до смаку;
- Банан для начинки.
Спосіб приготування:
Сир і яйце добре перемішати, додати рисове борошно, змішане із содою та знову перемішати, щоб вийшла однорідна маса. Дати тісту постояти 10 хвилин, а потім посмажити оладки на сковороді.
Далі потрібно приготувати крем. Для цього в каструлі з товстим дном змішати молоко, жовтки, крохмаль, підсолоджувач і ваніль. Поставити її на маленький вогонь і варити крем до загусання, постійно помішуючи його.
Банан порізати на кружечки.
Останній етап — формування "торта" з оладків. На нижній млинець покласти крем, потім кружальця банана та накрити наступним млинцем, і так — до кінця.