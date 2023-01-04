Идеальный рецепт праздничного торта "Темная ночь"

Шоколадный бисквит и нежный крем отлично сочетаются вместе.

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Ни одно застолье не обходится без торта, и иногда хочется не покупать торт в магазине, а испечь его самостоятельно. Это простой рецепт выпечки, который получится даже у неопытного кондитера.

В Сети торт известен под названием "Темная ночь", видимо, из-за цвета коржей.

Торт "Темная ночь"

Ингредиенты:

Для бисквита:

Три яйца;

Сахар — 180 гр;

Кефир — 250мл;

Мука — 250гр;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

1 ч. л. соды;

Какао – 3 ст. л.

Для крема:

Сметана 25% — 450 гр;

Сахарная пудра – 200 гр;

Чернослив — 200 гр.

Просейте в миску муку, разрыхлитель, соду и какао, тщательно перемешайте.

Добавляем в миску с сухой смесью щепотку соли, сахар и можно положить немного ванильного сахара. Перемешайте. Добавьте кефир и яйца. Перемешайте венчиком, или миксером.

Вылейте в форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около получаса.

Когда бисквит испечется, доставайте его, остужайте и разрезайте на три коржа.

Крем приготовить просто – взбейте сметану с сахарной пудрой. Чернослив замочите минут на десять в кипятке. После мелко порежьте. Смазывайте коржи, добавляя чернослив. После оставьте торт хотя бы на полчаса в холодильнике, чтобы он пропитался.

Также вы можете приготовить классический торт "Пражский", который, как оказалось, был цитированием культового торта "Захер".