Идеальный рецепт праздничного торта "Темная ночь"
Шоколадный бисквит и нежный крем отлично сочетаются вместе.
Ни одно застолье не обходится без торта, и иногда хочется не покупать торт в магазине, а испечь его самостоятельно. Это простой рецепт выпечки, который получится даже у неопытного кондитера.
В Сети торт известен под названием "Темная ночь", видимо, из-за цвета коржей.
Торт "Темная ночь"
Ингредиенты:
Для бисквита:
- Три яйца;
- Сахар — 180 гр;
- Кефир — 250мл;
- Мука — 250гр;
- Разрыхлитель – 1 ч. л.;
- 1 ч. л. соды;
- Какао – 3 ст. л.
Для крема:
- Сметана 25% — 450 гр;
- Сахарная пудра – 200 гр;
- Чернослив — 200 гр.
Просейте в миску муку, разрыхлитель, соду и какао, тщательно перемешайте.
Добавляем в миску с сухой смесью щепотку соли, сахар и можно положить немного ванильного сахара. Перемешайте. Добавьте кефир и яйца. Перемешайте венчиком, или миксером.
Вылейте в форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около получаса.
Когда бисквит испечется, доставайте его, остужайте и разрезайте на три коржа.
Крем приготовить просто – взбейте сметану с сахарной пудрой. Чернослив замочите минут на десять в кипятке. После мелко порежьте. Смазывайте коржи, добавляя чернослив. После оставьте торт хотя бы на полчаса в холодильнике, чтобы он пропитался.
Также вы можете приготовить классический торт "Пражский", который, как оказалось, был цитированием культового торта "Захер".