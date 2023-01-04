Ідеальний рецепт святкового торта "Темна ніч"

Шоколадний бісквіт і ніжний крем відмінно поєднуються разом.

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Жодне гуляння не обходиться без торта, й іноді хочеться не купувати торт у магазині, а спекти його самостійно. Це простий рецепт випічки, який вийде навіть у недосвідченого кондитера.

У мережі торт відомий під назвою "Темна ніч", мабуть, через колір коржів.

Торт "Темна ніч"

Інгредієнти:

Для бісквіту:

три яйця;

цукор — 180 г;

кефір — 250 мл;

борошно — 250 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

1 ч. л. соди;

какао — 3 ст. л.

Для крему:

сметана 25% — 450 г;

цукрова пудра — 200 г;

чорнослив — 200 г.

Просійте в миску борошно, розпушувач, соду та какао, ретельно перемішайте.

Додаємо в миску із сухою сумішшю дрібку солі, цукор і можна покласти трохи ванільного цукру. Перемішайте. Додайте кефір і яйця. Перемішайте вінчиком або міксером.

Вилийте у форму і випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно пів години.

Коли бісквіт випечеться, діставайте його, остуджуйте і розрізайте на три коржі.

Крем приготувати просто — збийте сметану із цукровою пудрою. Чорнослив замочіть хвилин на десять в окропі. Після цього дрібно поріжте. Змащуйте коржі, додаючи чорнослив. Після цього залиште торт хоча б на пів години в холодильнику, щоб він просочився.

Також ви можете приготувати класичний торт "Празький", який, як з'ясувалося, був цитуванням культового торта "Захер".