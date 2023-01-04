Ідеальний рецепт святкового торта "Темна ніч"
Шоколадний бісквіт і ніжний крем відмінно поєднуються разом.
Жодне гуляння не обходиться без торта, й іноді хочеться не купувати торт у магазині, а спекти його самостійно. Це простий рецепт випічки, який вийде навіть у недосвідченого кондитера.
У мережі торт відомий під назвою "Темна ніч", мабуть, через колір коржів.
Торт "Темна ніч"
Інгредієнти:
Для бісквіту:
- три яйця;
- цукор — 180 г;
- кефір — 250 мл;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- 1 ч. л. соди;
- какао — 3 ст. л.
Для крему:
- сметана 25% — 450 г;
- цукрова пудра — 200 г;
- чорнослив — 200 г.
Просійте в миску борошно, розпушувач, соду та какао, ретельно перемішайте.
Додаємо в миску із сухою сумішшю дрібку солі, цукор і можна покласти трохи ванільного цукру. Перемішайте. Додайте кефір і яйця. Перемішайте вінчиком або міксером.
Вилийте у форму і випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно пів години.
Коли бісквіт випечеться, діставайте його, остуджуйте і розрізайте на три коржі.
Крем приготувати просто — збийте сметану із цукровою пудрою. Чорнослив замочіть хвилин на десять в окропі. Після цього дрібно поріжте. Змащуйте коржі, додаючи чорнослив. Після цього залиште торт хоча б на пів години в холодильнику, щоб він просочився.
Також ви можете приготувати класичний торт "Празький", який, як з'ясувалося, був цитуванням культового торта "Захер".