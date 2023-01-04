Гости на пороге. Красивая и быстрая закуска "Крабовые цветы"

Такое блюдо по достоинству оценят все гости.

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Красиво оформленные блюда не только радуют глаз, но и вызывают аппетит, особенно, если это – праздничный стол. Рекомендуем приготовить очень простую и недорогую закуску "Крабовые цветы" по рецепту из блога cook_with_me_at_home, которая станет настоящим украшением любого застолья и уйдет одной из первых.

Закуска "Крабовые цветы"

Ингредиенты:

Круглый багет;

Яйца – 3 шт;

Плавленные сырки – 2 шт;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Майонез – 3 ст. л;

Соль, перец – по вкусу

Крабовые палочки – 4 шт;

Горошек/кукуруза/желток на выбор для украшения;

Зелень.

Способ приготовления:

Яйца отварить и остудить, а затем натереть на мелкую терку. Так же натереть плавленые сырки. Все смешать в глубокой миске и до однородности, добавив пропущенный через пресс чеснок, майонезом и специями.

Багет порезать на круглые ломтики. Смазать их полученной смесью. Каждый бутерброд украсить изрезанными тонкими ломтиками крабовых палочек в виде лепестков цветка. Внутрь выложить зернышко горошины/кукурузы/кусочек желтка. Дополнительно украсить веточками зелени.

Напомним, как приготовить закуску с крабовыми палочками "Елочки".