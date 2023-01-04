Гости на пороге. Красивая и быстрая закуска "Крабовые цветы"
Такое блюдо по достоинству оценят все гости.
Красиво оформленные блюда не только радуют глаз, но и вызывают аппетит, особенно, если это – праздничный стол. Рекомендуем приготовить очень простую и недорогую закуску "Крабовые цветы" по рецепту из блога cook_with_me_at_home, которая станет настоящим украшением любого застолья и уйдет одной из первых.
Закуска "Крабовые цветы"
Ингредиенты:
- Круглый багет;
- Яйца – 3 шт;
- Плавленные сырки – 2 шт;
- Чеснок – 2-3 зубчика;
- Майонез – 3 ст. л;
- Соль, перец – по вкусу
- Крабовые палочки – 4 шт;
- Горошек/кукуруза/желток на выбор для украшения;
- Зелень.
Способ приготовления:
Яйца отварить и остудить, а затем натереть на мелкую терку. Так же натереть плавленые сырки. Все смешать в глубокой миске и до однородности, добавив пропущенный через пресс чеснок, майонезом и специями.
Багет порезать на круглые ломтики. Смазать их полученной смесью. Каждый бутерброд украсить изрезанными тонкими ломтиками крабовых палочек в виде лепестков цветка. Внутрь выложить зернышко горошины/кукурузы/кусочек желтка. Дополнительно украсить веточками зелени.
Напомним, как приготовить закуску с крабовыми палочками "Елочки".