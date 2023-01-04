Гості на порозі. Красива та швидка закуска "Крабові квіти"

Таку страву гідно оцінять усі гості.

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Красиво оформлені страви не тільки радують око, а й викликають апетит, особливо, якщо це святковий стіл. Рекомендуємо приготувати дуже просту та недорогу закуску "Крабові квіти" за рецептом із блогу cook_with_me_at_home, яка стане справжньою окрасою будь-якого застілля і яку з'їдять однією з перших.

Закуска "Крабові квіти"

Інгредієнти:

круглий багет;

яйця — 3 шт.;

плавлені сирки — 2 шт.;

часник — 2-3 зубчики;

майонез — 3 ст. л;

сіль, перець — за смаком

крабові палички — 4 шт.;

горошок/кукурудза/жовток на вибір для прикраси;

зелень.

Спосіб приготування:

Яйця відварити й остудити, а потім натерти на дрібну тертку. Також натерти плавлені сирки. Все змішати в глибокій мисці та до однорідності, додавши пропущений через часник прес, майонезом і спеціями.

Багет порізати на круглі скибочки. Змастити отриманою сумішшю. Кожен бутерброд прикрасити порізаними тонкими скибочками крабових паличок у вигляді пелюсток квітки. Всередину викласти зернятко горошини/кукурудзи/шматочок жовтка. Додатково прикрасити гілочками зелені.

Нагадаємо, як приготувати закуску з крабовими паличками "Ялинки".