Гості на порозі. Красива та швидка закуска "Крабові квіти"
Таку страву гідно оцінять усі гості.
Красиво оформлені страви не тільки радують око, а й викликають апетит, особливо, якщо це святковий стіл. Рекомендуємо приготувати дуже просту та недорогу закуску "Крабові квіти" за рецептом із блогу cook_with_me_at_home, яка стане справжньою окрасою будь-якого застілля і яку з'їдять однією з перших.
Закуска "Крабові квіти"
Інгредієнти:
- круглий багет;
- яйця — 3 шт.;
- плавлені сирки — 2 шт.;
- часник — 2-3 зубчики;
- майонез — 3 ст. л;
- сіль, перець — за смаком
- крабові палички — 4 шт.;
- горошок/кукурудза/жовток на вибір для прикраси;
- зелень.
Спосіб приготування:
Яйця відварити й остудити, а потім натерти на дрібну тертку. Також натерти плавлені сирки. Все змішати в глибокій мисці та до однорідності, додавши пропущений через часник прес, майонезом і спеціями.
Багет порізати на круглі скибочки. Змастити отриманою сумішшю. Кожен бутерброд прикрасити порізаними тонкими скибочками крабових паличок у вигляді пелюсток квітки. Всередину викласти зернятко горошини/кукурудзи/шматочок жовтка. Додатково прикрасити гілочками зелені.
Нагадаємо, як приготувати закуску з крабовими паличками "Ялинки".