Чизкейк "Мохито" без выпечки: пошаговый рецепт (видео)

Чизкейк имеет приятные мятные нотки с кислинкой и буквально тает во рту.

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Чизкейк – десерт, который в отличие от сытных тортов менее калориен и более легкий. Необязательно тратить время на его приготовление в духовке, ведь лакомство можно приготовить и без выпекания. Как именно, рассказала и показала известный кулинарный блогер Валерия Велигура.

Чизкейк "Мохито"

Ингредиенты (на форму диаметром 15-16 см):

Песочное печенье – 150 гр;

Сливочное масло – 60 гр.

Для начинки:

Сливочный сыр – 400 гр;

Сахар – 75 гр;

Сливки (10%-33%) – 100 мл;

Авокадо – 1 шт;

Желатин – 10 гр;

Холодная вода – 40 мл;

Мята – 5-10 гр;

Лайм – 1 шт.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить основу. Для этого печенье измельчить в блендере на крошку. Высыпать его в миску, туда же добавить растопленное сливочное масло и перемешать. Поместить все в разъемную форму, дно и бока которой выстелены пергаментной бумагой, разровнять по дну и утрамбовать. Отправить в холодильник, пока готовится начинка.

Желатин замочить в холодно воде на 15 минут, после чего растопить в микроволновке или на плите. Мяту измельчить в блендере, а лайм натереть на терке.

К сливочному сыру добавить сахар, сливки, мякоть авокадо, мяту, цедру и сок лайма, растопленный желатин и перебить блендером до получения однородной массы. По желанию можно добавить зеленый краситель.

Выложить всю массу на основу из печенья в форму, хорошо разровнять и убрать в холодильник на 4-6 часов. Украсить по своему желанию.

Напомним, как еще можно приготовить чизкейк.