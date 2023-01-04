Чизкейк "Мохіто" без випічки: покроковий рецепт (відео)

Чизкейк має приємні м'ятні нотки з кислинкою і буквально тане в роті.

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Чизкейк — десерт, який на відміну від ситних тортів менш калорійний і легший. Необов'язково витрачати час на його приготування в духовці, адже ласощі можна приготувати без випікання. Як саме, розповіла та показала відома кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Чизкейк "Мохіто"

Інгредієнти (на форму діаметром 15-16 см):

пісочне печиво — 150 г;

вершкове масло — 60 г.

Для начинки:

вершковий сир — 400 г;

цукор — 75 г;

вершки (10-33%) — 100 мл;

авокадо — 1 шт.;

желатин — 10 г;

холодна вода — 40 мл;

м'ята — 5-10 г;

лайм — 1 шт.

Спосіб приготування:

Спершу необхідно приготувати основу. Для цього печиво подрібнити у блендері на крихту. Висипати його в миску, туди ж додати розтоплене вершкове масло та перемішати. Помістити все в роз'ємну форму, дно та боки якої вистелені пергаментним папером, розрівняти по дну й утрамбувати. Відправити у холодильник, поки готується начинка.

Желатин замочити в холодній воді на 15 хвилин, після чого розтопити в мікрохвильовій печі або на плиті. М'яту подрібнити у блендері, а лайм натерти на тертці.

До вершкового сиру додати цукор, вершки, м'якоть авокадо, м'яту, цедру та сік лайма, розтоплений желатин і перебити блендером до отримання однорідної маси. За бажанням можна додати зелений барвник.

Викласти всю масу на основу з печива у форму, добре розрівняти та прибрати в холодильник на 4-6 годин. Прикрасити за власним бажанням.

Як ще можна приготувати чизкейк.