Еда
Рецепт нежной печени в сырном соусе
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Кроме того, что печень готовится очень просто и не занимает много времени, она еще получается очень вкусная и полезная для нашего организма.
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Печень можно по-разному приготовить, попробуйте сделать это в сырном соусе. Вкус будет нежным, со сливочными нотками, а текстура мягкой и сочной.
Ингредиенты:
- печень говяжья – 500 г
- плавленый сыр – 150 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- мука пшеничная – 1 ст. л.
- зелень – по вкусу
- вода – 100 мл
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук нужно очистить и мелко порезать, морковь натереть на мелкой терке.
- Печень аккуратно промыть, удалить лишние пленки и нарезать на небольшие продольные кусочки. Кстати, чтобы легче было видеть, где прожилки, печень можно обдать кипятком. На вкус не отразится, но будет легче разбирать.
- Лук, морковь и печень выложить на сковороду и постоянно помешивая обжарить на среднем огне примерно 8-10 минут.
- Добавить соль, специи, столовую ложку муки и хорошо перемешать, затем влить стакан воды. Когда вода закипит, выложить кусочки плавленого творога и, не забывая помешивать, дождаться полного растворения.
- Готовую печень посыпать свежей зеленью и подавать на стол.