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Еда

Рецепт нежной печени в сырном соусе

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Фото: cook_with_me_at_home

Кроме того, что печень готовится очень просто и не занимает много времени, она еще получается очень вкусная и полезная для нашего организма.

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Печень можно по-разному приготовить, попробуйте сделать это в сырном соусе. Вкус будет нежным, со сливочными нотками, а текстура мягкой и сочной.

Ингредиенты:

  • печень говяжья – 500 г
  • плавленый сыр – 150 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • мука пшеничная – 1 ст. л.
  • зелень – по вкусу
  • вода – 100 мл
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  • Лук нужно очистить и мелко порезать, морковь натереть на мелкой терке.
  • Печень аккуратно промыть, удалить лишние пленки и нарезать на небольшие продольные кусочки. Кстати, чтобы легче было видеть, где прожилки, печень можно обдать кипятком. На вкус не отразится, но будет легче разбирать.
  • Лук, морковь и печень выложить на сковороду и постоянно помешивая обжарить на среднем огне примерно 8-10 минут.
  • Добавить соль, специи, столовую ложку муки и хорошо перемешать, затем влить стакан воды. Когда вода закипит, выложить кусочки плавленого творога и, не забывая помешивать, дождаться полного растворения.
  • Готовую печень посыпать свежей зеленью и подавать на стол.

Напомним, рецепт сытного салата с печенью и шампиньонами.