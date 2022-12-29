Сытный салат с печенью и шампиньонами: простой рецепт
Легкий и питательный салат понравится тем, кто не любит блюда с майонезом.
До Нового года всего пара дней, поэтому для тех, кто еще не успел продумать меню перед покупкой продуктов, предлагаем взять на вооружение вкуснейший салат из блога "Сборник рецептов" и порадовать близких новинкой на столе.
Сытный салат с печенью и шампиньонами
Ингредиенты:
- Куриная печень – 250 гр;
- Соевый соус – 2 ст. л;
- Шампиньоны – 100 гр;
- Тимьян – щепотка;
- Помидоры – 2 шт;
- Перец болгарский – 1 шт;
- Салатные листья – 100 гр.
Для заправки:
- Оливковое масло – 6 ст. л;
- Горчица – 1 ч. л;
- Бальзамический уксус – 2 ч. л;
- Мед – 2 ч. л.
Cпособ приготовления:
Сырую куриную печень помыть, обрезать лишнее и полить соевым соусом. Оставить на 30 минут, затем слить соус и обжарить кусочки до тех пор, пока они подрумянятся.
Шампиньоны порезать на 4 части и поджарить, в конце жарки грибы посолить и добавить щепотку тимьяна.
Помидоры порезать на дольки, болгарский перец – соломкой.
На дно тарелки порвать разноцветные листья салата, болгарский перец, а сверху полить заправкой. Затем разложить теплые кусочки печени, шампиньоны и томаты, полить заправкой еще раз. Готовый салат можно подавать к столу.
Напомним, как приготовить мясной салат без майонеза, а также рекомендуем попробовать сделать закусочные роллы из огурца.