Сытный салат с печенью и шампиньонами: простой рецепт

Легкий и питательный салат понравится тем, кто не любит блюда с майонезом.

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До Нового года всего пара дней, поэтому для тех, кто еще не успел продумать меню перед покупкой продуктов, предлагаем взять на вооружение вкуснейший салат из блога "Сборник рецептов" и порадовать близких новинкой на столе.

Сытный салат с печенью и шампиньонами

Ингредиенты:

Куриная печень – 250 гр;

Соевый соус – 2 ст. л;

Шампиньоны – 100 гр;

Тимьян – щепотка;

Помидоры – 2 шт;

Перец болгарский – 1 шт;

Салатные листья – 100 гр.

Для заправки:

Оливковое масло – 6 ст. л;

Горчица – 1 ч. л;

Бальзамический уксус – 2 ч. л;

Мед – 2 ч. л.

Cпособ приготовления:

Сырую куриную печень помыть, обрезать лишнее и полить соевым соусом. Оставить на 30 минут, затем слить соус и обжарить кусочки до тех пор, пока они подрумянятся.

Шампиньоны порезать на 4 части и поджарить, в конце жарки грибы посолить и добавить щепотку тимьяна.

Помидоры порезать на дольки, болгарский перец – соломкой.

На дно тарелки порвать разноцветные листья салата, болгарский перец, а сверху полить заправкой. Затем разложить теплые кусочки печени, шампиньоны и томаты, полить заправкой еще раз. Готовый салат можно подавать к столу.

Напомним, как приготовить мясной салат без майонеза, а также рекомендуем попробовать сделать закусочные роллы из огурца.