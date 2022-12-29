Ситний салат із печінкою та печерицями: простий рецепт

Легкий і поживний салат сподобається тим, хто не любить страви з майонезом.

Related video

До Нового року всього кілька днів, тому для тих, хто ще не встиг продумати меню перед покупкою продуктів, пропонуємо взяти на озброєння смачний салат із блогу "Збірка рецептів" і порадувати близьких новинкою на столі.

Ситний салат із печінкою та печерицями

Інгредієнти:

Куряча печінка — 250 гр;

Соєвий соус — 2 ст. л;

Печериці — 100 гр;

Чебрець — дрібка;

Помідори — 2 шт.;

Перець болгарський — 1 шт.;

Салатне листя — 100 гр.

Для заправки:

Оливкова олія — 6 ст. л.;

Гірчиця — 1 ч. л;

Бальзамічний оцет — 2 год. л.;

Мед — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Сиру курячу печінку помити, обрізати зайве та полити соєвим соусом. Залишити на 30 хвилин, потім злити соус і обсмажити шматочки доти, доки вони не підрум'яняться.

Печериці порізати на 4 частини та підсмажити, в кінці смаження гриби посолити й додати дрібку чебрецю.

Помідори нарізати на шматочки, болгарський перець — соломкою.

На дно тарілки порвати різнобарвне листя салату, болгарський перець, а зверху полити заправкою. Потім розкласти теплі шматочки печінки, печериці й томати, полити заправкою ще раз. Готовий салат можна подавати до столу.

Нагадаємо, як приготувати м'ясний салат без майонезу, а також рекомендуємо спробувати зробити закусочні роли з огірка.