Ситний салат із печінкою та печерицями: простий рецепт
Легкий і поживний салат сподобається тим, хто не любить страви з майонезом.
До Нового року всього кілька днів, тому для тих, хто ще не встиг продумати меню перед покупкою продуктів, пропонуємо взяти на озброєння смачний салат із блогу "Збірка рецептів" і порадувати близьких новинкою на столі.
Ситний салат із печінкою та печерицями
Інгредієнти:
- Куряча печінка — 250 гр;
- Соєвий соус — 2 ст. л;
- Печериці — 100 гр;
- Чебрець — дрібка;
- Помідори — 2 шт.;
- Перець болгарський — 1 шт.;
- Салатне листя — 100 гр.
Для заправки:
- Оливкова олія — 6 ст. л.;
- Гірчиця — 1 ч. л;
- Бальзамічний оцет — 2 год. л.;
- Мед — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
Сиру курячу печінку помити, обрізати зайве та полити соєвим соусом. Залишити на 30 хвилин, потім злити соус і обсмажити шматочки доти, доки вони не підрум'яняться.
Печериці порізати на 4 частини та підсмажити, в кінці смаження гриби посолити й додати дрібку чебрецю.
Помідори нарізати на шматочки, болгарський перець — соломкою.
На дно тарілки порвати різнобарвне листя салату, болгарський перець, а зверху полити заправкою. Потім розкласти теплі шматочки печінки, печериці й томати, полити заправкою ще раз. Готовий салат можна подавати до столу.
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