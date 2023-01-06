Їжа
Рецепт ніжної печінки у сирному соусі
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Крім того, що печінка готується дуже просто і не займає багато часу, вона виходить дуже смачна і корисна для нашого організму.
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Печінку можна по-різному приготувати, спробуйте зробити це у сирному соусі. Смак буде ніжним із вершковими нотками, а текстура м'якою та соковитою.
Інгредієнти:
- печінка яловича – 500 г
- плавлений сир – 150 г
- цибуля – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- борошно пшеничне – 1 ст. л.
- зелень – до свого смаку
- вода – 100 мл
- сіль, перець – до свого смаку
Спосіб приготування:
- Цибулю потрібно очистити й дрібно нарізати, моркву натерти на дрібній тертці.
- Печінку акуратно промити, видалити зайві плівки та нарізати на невеликі поздовжні шматочки. До речі, щоб легше було бачити, де прожилки, печінку можна облити окропом. На смак не вплине, але буде легше розбирати.
- Цибулю, моркву та печінку викласти на сковороду і постійно помішуючи обсмажити на середньому вогні приблизно 8-10 хвилин.
- Додати сіль, спеції, столову ложку борошна та добре перемішати, потім влити склянку води. Коли вода закипить, викласти шматочки плавленого сиру та, не забуваючи помішувати, дочекатися повного розчинення.
- Готову печінку посипати свіжою зеленню та подавати на стіл.