Простой рецепт к чаю. Как приготовить торт "Вишневое блаженство" без выпечки
Иногда всем хочется попробовать торт, но не всем хочется заводить тесто. Тогда им идеально подойдет этот рецепт.
Если хотите приготовить торт, но не хотите возиться с тестом и готовить сложный по составу крем, то этот рецепт для вас. Вам понадобится всего четыре ингредиента, и это для всего торта целиком. Они доступны и продаются буквально в любом супермаркете.
Рецепт простейшего торта опубликовала кулинарный блогер Юлия Шевчук, которая пишет под ником Simple Food.
Торт "Вишневое блаженство"
Ингредиенты:
- Сметана 30% — 600 мл;
- Вареная сгущенка – 370 гр;
- Две упаковки тонкого лаваша – всего четыре листа;
- Вишня свежемороженая без косточек — 500 гр;
- Черный шоколад для украшения – 100 гр.
Сметана должна быть густой. Слегка взбейте ее миксером и добавляйте в нее понемногу вареную сгущенку. Пока все целиком не смешаете во вкусный крем.
Теперь возьмите листы лаваша и каждый разрежьте на четыре широкие полоски. Выкладываем в длину вишенки и сворачиваем в трубочки. Можно не экономить и взять вишенок побольше. Если экономить, то на каждую трубочку уйдет в среднем по семь вишенок. В итоге получится 16 трубочек с вишнями внутри. Смазываем блюдо толстым слоем крема и кладем пять трубочек, промазываем кремом, сверху четыре трубочки и так, пока трубочки не кончатся, промазывая их кремом. После отправьте торт в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо пропитался кремом.
Черный шоколад просто покрошите ножом и уже застывший торт посыпьте шоколадной стружкой сверху и с боков. Торт готов.
Также вы можете приготовить классический торт с вишней под названием "Вишневый сад", или "Монастырская изба". Он интересен тем, что собирается из предварительно испеченных трубочек с вишнями.