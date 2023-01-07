Простой рецепт к чаю. Как приготовить торт "Вишневое блаженство" без выпечки

Иногда всем хочется попробовать торт, но не всем хочется заводить тесто. Тогда им идеально подойдет этот рецепт.

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Если хотите приготовить торт, но не хотите возиться с тестом и готовить сложный по составу крем, то этот рецепт для вас. Вам понадобится всего четыре ингредиента, и это для всего торта целиком. Они доступны и продаются буквально в любом супермаркете.

Рецепт простейшего торта опубликовала кулинарный блогер Юлия Шевчук, которая пишет под ником Simple Food.

Торт "Вишневое блаженство"

Ингредиенты:

Сметана 30% — 600 мл;

Вареная сгущенка – 370 гр;

Две упаковки тонкого лаваша – всего четыре листа;

Вишня свежемороженая без косточек — 500 гр;

Черный шоколад для украшения – 100 гр.

Сметана должна быть густой. Слегка взбейте ее миксером и добавляйте в нее понемногу вареную сгущенку. Пока все целиком не смешаете во вкусный крем.

Теперь возьмите листы лаваша и каждый разрежьте на четыре широкие полоски. Выкладываем в длину вишенки и сворачиваем в трубочки. Можно не экономить и взять вишенок побольше. Если экономить, то на каждую трубочку уйдет в среднем по семь вишенок. В итоге получится 16 трубочек с вишнями внутри. Смазываем блюдо толстым слоем крема и кладем пять трубочек, промазываем кремом, сверху четыре трубочки и так, пока трубочки не кончатся, промазывая их кремом. После отправьте торт в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо пропитался кремом.

Черный шоколад просто покрошите ножом и уже застывший торт посыпьте шоколадной стружкой сверху и с боков. Торт готов.

Также вы можете приготовить классический торт с вишней под названием "Вишневый сад", или "Монастырская изба". Он интересен тем, что собирается из предварительно испеченных трубочек с вишнями.