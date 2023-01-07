Простий рецепт до чаю. Як приготувати торт "Вишневе блаженство" без випічки
Іноді всім хочеться скуштувати торт, але не всім хочеться замішувати тісто. Тоді їм ідеально підійде цей рецепт.
Якщо хочете приготувати торт, але не хочете тягатися з тістом і готувати складний крем, то цей рецепт для вас. Вам знадобиться лише чотири інгредієнти, і це для всього торта цілком. Вони доступні та продаються буквально в будь-якому супермаркеті.
Рецепт найпростішого торта опублікувала кулінарна блогерка Юлія Шевчук, яка пише під ніком Simple Food.
Торт "Вишневе блаженство"
Складові:
- Сметана 30% — 600 мл;
- Варене згущене молоко — 370 гр;
- Дві упаковки тонкого лаваша — всього чотири листи;
- Вишня свіжоморожена без кісточок — 500 гр;
- Чорний шоколад для оздоблення — 100 гр.
Сметана має бути густою. Злегка збийте її міксером і додайте в неї потроху варене згущене молоко, поки все не змішаєте в смачний крем.
Тепер візьміть листи лаваша і кожен розріжте на чотири широкі смужки. Викладаємо в довжину вишеньки та згортаємо в трубочки. Можна не економити і взяти більше вишеньок. Якщо економити, то на кожну трубочку піде в середньому сім вишень. У результаті вийде 16 трубочок з вишнями усередині. Змащуємо блюдо товстим шаром крему і кладемо п'ять трубочок, промазуємо кремом, зверху чотири трубочки і так, поки трубочки не закінчаться, промазуючи їх кремом. Потім відправте торт в холодильник на пару годин, щоб він добре просочився кремом.
Чорний шоколад просто покришіть ножем і вже застиглий торт посипте шоколадною стружкою зверху та з боків. Торт готовий.
Також ви можете приготувати класичний торт із вишнею під назвою "Вишневий сад" або "Монастирська хата". Він цікавий тим, що збирається з попередньо випечених трубочок з вишнями.