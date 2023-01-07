Простий рецепт до чаю. Як приготувати торт "Вишневе блаженство" без випічки

Іноді всім хочеться скуштувати торт, але не всім хочеться замішувати тісто. Тоді їм ідеально підійде цей рецепт.

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Якщо хочете приготувати торт, але не хочете тягатися з тістом і готувати складний крем, то цей рецепт для вас. Вам знадобиться лише чотири інгредієнти, і це для всього торта цілком. Вони доступні та продаються буквально в будь-якому супермаркеті.

Рецепт найпростішого торта опублікувала кулінарна блогерка Юлія Шевчук, яка пише під ніком Simple Food.

Торт "Вишневе блаженство"

Складові:

Сметана 30% — 600 мл;

Варене згущене молоко — 370 гр;

Дві упаковки тонкого лаваша — всього чотири листи;

Вишня свіжоморожена без кісточок — 500 гр;

Чорний шоколад для оздоблення — 100 гр.

Сметана має бути густою. Злегка збийте її міксером і додайте в неї потроху варене згущене молоко, поки все не змішаєте в смачний крем.

Тепер візьміть листи лаваша і кожен розріжте на чотири широкі смужки. Викладаємо в довжину вишеньки та згортаємо в трубочки. Можна не економити і взяти більше вишеньок. Якщо економити, то на кожну трубочку піде в середньому сім вишень. У результаті вийде 16 трубочок з вишнями усередині. Змащуємо блюдо товстим шаром крему і кладемо п'ять трубочок, промазуємо кремом, зверху чотири трубочки і так, поки трубочки не закінчаться, промазуючи їх кремом. Потім відправте торт в холодильник на пару годин, щоб він добре просочився кремом.

Чорний шоколад просто покришіть ножем і вже застиглий торт посипте шоколадною стружкою зверху та з боків. Торт готовий.

Також ви можете приготувати класичний торт із вишнею під назвою "Вишневий сад" або "Монастирська хата". Він цікавий тим, що збирається з попередньо випечених трубочок з вишнями.