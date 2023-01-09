Салат с тунцом: пошаговый рецепт красивого и сытного блюда (видео)

Салат получается сочным и красочным.

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Салат с тунцом никогда долго не задержится на столе, поскольку он питательный, полезный и очень вкусный, а в сочетании с кукурузой и овощами, заправленными легким майонезом, сметаной или йогуртом, – еще и хорошее решение для тех, кто решил сбросить лишние килограммы. Как приготовить такой салат, рассказала кулинарный блогер Кристина Азизян.

Сытный и аппетитный салат с тунцом

Ингредиенты:

Консервированный тунец – 1 банка;

Фасоль красная или белая – 1 банка;

Яйца – 2 шт;

Болгарский перец – 1 шт;

Помидоры черри – 6-8 шт;

Огурец (свежий или маринованный) – 1 шт;

Нежирный майонез, сметана или йогурт – 1-2 ст. л. В качестве заправки можно взять оливковое масло с лимонным соком.

Укроп – 2-3 веточки;

Кунжут – по желанию для украшения.

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую, перец порезать. Чтобы блюдо получилось красивее, можно взять половину красного перца, половину желтого.

Все ингредиенты порезать мелкими кубиками, с тунца слить жидкость, все ингредиенты смешать в глубокой миске и заправить. Посолить и поперчить по вкусу, а при желании – добавить кунжут.

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