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Еда

Салат с тунцом: пошаговый рецепт красивого и сытного блюда (видео)

Салат с тунцом, рецепт салата
Фото: kristinazizian/instagram | Салат с тунцом

Салат получается сочным и красочным.

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Салат с тунцом никогда долго не задержится на столе, поскольку он питательный, полезный и очень вкусный, а в сочетании с кукурузой и овощами, заправленными легким майонезом, сметаной или йогуртом, – еще и хорошее решение для тех, кто решил сбросить лишние килограммы. Как приготовить такой салат, рассказала кулинарный блогер Кристина Азизян.

Сытный и аппетитный салат с тунцом

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец – 1 банка;
  • Фасоль красная или белая – 1 банка;
  • Яйца – 2 шт;
  • Болгарский перец – 1 шт;
  • Помидоры черри – 6-8 шт;
  • Огурец (свежий или маринованный) – 1 шт;
  • Нежирный майонез, сметана или йогурт – 1-2 ст. л. В качестве заправки можно взять оливковое масло с лимонным соком.
  • Укроп – 2-3 веточки;
  • Кунжут – по желанию для украшения.

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую, перец порезать. Чтобы блюдо получилось красивее, можно взять половину красного перца, половину желтого.

Все ингредиенты порезать мелкими кубиками, с тунца слить жидкость, все ингредиенты смешать в глубокой миске и заправить. Посолить и поперчить по вкусу, а при желании – добавить кунжут.

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