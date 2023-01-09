Салат с тунцом: пошаговый рецепт красивого и сытного блюда (видео)
Салат получается сочным и красочным.
Салат с тунцом никогда долго не задержится на столе, поскольку он питательный, полезный и очень вкусный, а в сочетании с кукурузой и овощами, заправленными легким майонезом, сметаной или йогуртом, – еще и хорошее решение для тех, кто решил сбросить лишние килограммы. Как приготовить такой салат, рассказала кулинарный блогер Кристина Азизян.
Сытный и аппетитный салат с тунцом
Ингредиенты:
- Консервированный тунец – 1 банка;
- Фасоль красная или белая – 1 банка;
- Яйца – 2 шт;
- Болгарский перец – 1 шт;
- Помидоры черри – 6-8 шт;
- Огурец (свежий или маринованный) – 1 шт;
- Нежирный майонез, сметана или йогурт – 1-2 ст. л. В качестве заправки можно взять оливковое масло с лимонным соком.
- Укроп – 2-3 веточки;
- Кунжут – по желанию для украшения.
Способ приготовления:
Яйца отварить вкрутую, перец порезать. Чтобы блюдо получилось красивее, можно взять половину красного перца, половину желтого.
Все ингредиенты порезать мелкими кубиками, с тунца слить жидкость, все ингредиенты смешать в глубокой миске и заправить. Посолить и поперчить по вкусу, а при желании – добавить кунжут.
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