Избавляемся от "праздничных" килограммов: овощной фитнес-салат с соусом из авокадо
Такой салат не грузит желудок и не оставляет лишние килограммы.
После празднования Нового года перед многими встает вопрос, что бы такого съесть, чтобы похудеть. Предлагаем приготовить фитнес-салат по рецепту из блога vkysnie.recept, который хорошо утолит голод, но никак не отразится на фигуре.
Овощной фитнес-салат с соусом из авокадо
Ингредиенты:
- Салат ромен – 1 пучок;
- Фасоль красная консервированная – 400 гр;
- Помидоры черри – 400 гр;
- Перец болгарский оранжевый – 1 шт;
- Кукуруза консервированная – 200 гр;
- Лук зеленый – 5 стеблей;
- Кинза (кориандр) свежая – 1 пучок;
- Авокадо – 2 шт;
- Йогурт натуральный – 125 мл;
- Сок лайма – 2 ст. л;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Масло оливковое – 3 ст. л;
- Уксус винный белый – 2,5 ч. л;
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
Сначала необходимо приготовить соус. Для этого в кухонном комбайне нужно смешать кинзу, авокадо, йогурт, сок лайма, чеснок, оливковое масло, винный уксус и соль до получения однородной массы. Отрегулировать вкус.
Ромен, болгарский перец, помидоры и зеленый лук тонко нарезать, с фасоли и кукурузы слить жидкость. Все ингредиенты сложить в салатную миску и перемешать, заправить соусом.
Напомним, какие продукты понадобятся, чтобы приготовить салат для худеющих.