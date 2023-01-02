Избавляемся от "праздничных" килограммов: овощной фитнес-салат с соусом из авокадо

Такой салат не грузит желудок и не оставляет лишние килограммы.

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После празднования Нового года перед многими встает вопрос, что бы такого съесть, чтобы похудеть. Предлагаем приготовить фитнес-салат по рецепту из блога vkysnie.recept, который хорошо утолит голод, но никак не отразится на фигуре.

Овощной фитнес-салат с соусом из авокадо

Ингредиенты:

Салат ромен – 1 пучок;

Фасоль красная консервированная – 400 гр;

Помидоры черри – 400 гр;

Перец болгарский оранжевый – 1 шт;

Кукуруза консервированная – 200 гр;

Лук зеленый – 5 стеблей;

Кинза (кориандр) свежая – 1 пучок;

Авокадо – 2 шт;

Йогурт натуральный – 125 мл;

Сок лайма – 2 ст. л;

Чеснок – 2 зубчика;

Масло оливковое – 3 ст. л;

Уксус винный белый – 2,5 ч. л;

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить соус. Для этого в кухонном комбайне нужно смешать кинзу, авокадо, йогурт, сок лайма, чеснок, оливковое масло, винный уксус и соль до получения однородной массы. Отрегулировать вкус.

Ромен, болгарский перец, помидоры и зеленый лук тонко нарезать, с фасоли и кукурузы слить жидкость. Все ингредиенты сложить в салатную миску и перемешать, заправить соусом.

Напомним, какие продукты понадобятся, чтобы приготовить салат для худеющих.