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Еда

Избавляемся от "праздничных" килограммов: овощной фитнес-салат с соусом из авокадо

салат
Фото: vkysnie.recept

Такой салат не грузит желудок и не оставляет лишние килограммы.

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После празднования Нового года перед многими встает вопрос, что бы такого съесть, чтобы похудеть. Предлагаем приготовить фитнес-салат по рецепту из блога vkysnie.recept, который хорошо утолит голод, но никак не отразится на фигуре.

Овощной фитнес-салат с соусом из авокадо

Ингредиенты:

  • Салат ромен – 1 пучок;
  • Фасоль красная консервированная – 400 гр;
  • Помидоры черри – 400 гр;
  • Перец болгарский оранжевый – 1 шт;
  • Кукуруза консервированная – 200 гр;
  • Лук зеленый – 5 стеблей;
  • Кинза (кориандр) свежая – 1 пучок;
  • Авокадо – 2 шт;
  • Йогурт натуральный – 125 мл;
  • Сок лайма – 2 ст. л;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Масло оливковое – 3 ст. л;
  • Уксус винный белый – 2,5 ч. л;
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить соус. Для этого в кухонном комбайне нужно смешать кинзу, авокадо, йогурт, сок лайма, чеснок, оливковое масло, винный уксус и соль до получения однородной массы. Отрегулировать вкус.

Ромен, болгарский перец, помидоры и зеленый лук тонко нарезать, с фасоли и кукурузы слить жидкость. Все ингредиенты сложить в салатную миску и перемешать, заправить соусом.

Напомним, какие продукты понадобятся, чтобы приготовить салат для худеющих.