Позбавляємося "святкових" кілограмів: овочевий фітнес-салат із соусом з авокадо

Такий салат не вантажить шлунок і не залишає зайві кілограми.

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Після святкування Нового року перед багатьма постає питання, щоб такого з'їсти, щоб схуднути. Пропонуємо приготувати фітнес-салат за рецептом з блогу vkysnie.recept, який добре вгамує голод, але ніяк не позначиться на фігурі.

Овочевий фітнес-салат із соусом з авокадо

Інгредієнти:

Салат ромен — 1 пучок;

Квасоля червона консервована – 400 гр;

Помідори чері – 400 г;

Перець болгарський помаранчевий – 1 шт.;

Кукурудза консервована – 200 г;

Цибуля зелена – 5 стебел;

Кінза (коріандр) свіжа – 1 пучок;

Авокадо – 2 шт.;

Йогурт натуральний – 125 мл;

Сік лайма – 2 ст. л;

Часник – 2 зубчики;

Оливкова олія – 3 ст. л;

Оцет винний білий – 2,5 ч. л;

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати соус. Для цього в кухонному комбайні потрібно змішати кінзу, авокадо, йогурт, сік лайма, часник, оливкову олію, винний оцет та сіль до отримання однорідної маси. Налаштувати смак.

Ромен, болгарський перець, помідори та зелену цибулю тонко нарізати, з квасолі та кукурудзи злити рідину. Всі інгредієнти скласти в салатну миску і перемішати, заправити соусом.

Нагадаємо, які продукти знадобляться, щоб приготувати салат для тих, хто худне.