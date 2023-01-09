Салат із тунцем: покроковий рецепт красивої та ситної страви (відео)

Салат виходить соковитим і барвистим.

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Салат із тунцем ніколи довго не затримається на столі, оскільки він поживний, корисний і дуже смачний, а в поєднанні з кукурудзою та овочами, заправленими легким майонезом, сметаною чи йогуртом, — ще й гарне рішення для тих, хто вирішив скинути зайві кілограми. Як приготувати такий салат, розповіла кулінарна блогерка Крістіна Азізян.

Ситний і апетитний салат із тунцем

Складові:

Консервований тунець — 1 банка;

Квасоля червона чи біла — 1 банка;

Яйця — 2 шт.;

Болгарський перець — 1 шт.;

Помідори чері — 6-8 шт.;

Огірок (свіжий чи маринований) — 1 шт.;

Нежирний майонез, сметана чи йогурт — 1-2 ст. л. Як заправку можна взяти оливкову олію з лимонним соком.

Кріп — 2-3 гілочки;

Кунжут — за бажанням для прикрашання.

Спосіб приготування:

Яйця відварити круто, перець порізати. Щоб страва вийшла гарнішою, можна взяти половину червоного перцю, половину жовтого.

Усі інгредієнти нарізати дрібними кубиками, з тунця злити рідину, всі інгредієнти змішати в глибокій мисці та заправити. Посолити й поперчити до смаку, а за бажання — додати кунжут.

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