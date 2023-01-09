Салат із тунцем: покроковий рецепт красивої та ситної страви (відео)
Салат виходить соковитим і барвистим.
Салат із тунцем ніколи довго не затримається на столі, оскільки він поживний, корисний і дуже смачний, а в поєднанні з кукурудзою та овочами, заправленими легким майонезом, сметаною чи йогуртом, — ще й гарне рішення для тих, хто вирішив скинути зайві кілограми. Як приготувати такий салат, розповіла кулінарна блогерка Крістіна Азізян.
Ситний і апетитний салат із тунцем
Складові:
- Консервований тунець — 1 банка;
- Квасоля червона чи біла — 1 банка;
- Яйця — 2 шт.;
- Болгарський перець — 1 шт.;
- Помідори чері — 6-8 шт.;
- Огірок (свіжий чи маринований) — 1 шт.;
- Нежирний майонез, сметана чи йогурт — 1-2 ст. л. Як заправку можна взяти оливкову олію з лимонним соком.
- Кріп — 2-3 гілочки;
- Кунжут — за бажанням для прикрашання.
Спосіб приготування:
Яйця відварити круто, перець порізати. Щоб страва вийшла гарнішою, можна взяти половину червоного перцю, половину жовтого.
Усі інгредієнти нарізати дрібними кубиками, з тунця злити рідину, всі інгредієнти змішати в глибокій мисці та заправити. Посолити й поперчити до смаку, а за бажання — додати кунжут.
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