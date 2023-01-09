Простая выпечка. Рецепт торта "Выручайка"

Простой торт из простых ингредиентов с шоколадной глазурью.

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Иногда хочется приготовить торт, но не времени на сложную выпечку, тогда этот рецепт вам подойдет.

Приготовить его можно буквально за час, а крем так вообще за считанные минуты.

Торт "Выручайка"

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 350гр;

Какао-порошок — 60 гр;

Сахар -200 гр;

Разрыхлитель -10 гр;

Ванилин, сода, лимонный сок.

Два яйца;

Молоко — 200мл;

Растительное масло – 100 мл;

Кипяток — 200 мл.

Для крема:

Сливочное масло — 150 гр;

Сгущенное молоко — 230 мл.

Для глазури:

Черный шоколад — 100г;

Молоко — 50мл.

Просейте муку, какао и разрыхлитель в миску, добавьте сахар и перемешайте. Два яйца разбейте в другую миску, добавьте растительное масло и молоко и взбейте венчиком. Влейте кипяток и снова перемешайте венчиком, или миксером. Всыпьте сухие ингредиенты. И смешайте миксером. Погасите полчайной ложки соды лимонным соком и добавьте в тесто. Вылейте тесто в большую прямоугольную форму, застеленную пергаментом и выпекайте при 180 градусах около получаса.

Смешайте крем: миксером перемешайте сливочное масло и сгущенное молоко.

Достаньте готовый бисквит из духовки, остудите, обрежьте края и разрежьте на две половинки. Смажьте одну из половинок кремом и накройте второй. Смажьте кремом боковинки. Обрезки раскрошите и украсьте ими боковинки торта. Растопите шоколад с молоком на водяной бане и полейте глазурью торт сверху.

Также вы можете приготовить классический торт под названием "Зимняя вишня", или "Монастырская изба". Он интересен тем, что собирается из трубочек с вишнями.