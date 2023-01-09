Простая выпечка. Рецепт торта "Выручайка"
Простой торт из простых ингредиентов с шоколадной глазурью.
Иногда хочется приготовить торт, но не времени на сложную выпечку, тогда этот рецепт вам подойдет.
Приготовить его можно буквально за час, а крем так вообще за считанные минуты.
Торт "Выручайка"
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука — 350гр;
- Какао-порошок — 60 гр;
- Сахар -200 гр;
- Разрыхлитель -10 гр;
- Ванилин, сода, лимонный сок.
- Два яйца;
- Молоко — 200мл;
- Растительное масло – 100 мл;
- Кипяток — 200 мл.
Для крема:
- Сливочное масло — 150 гр;
- Сгущенное молоко — 230 мл.
Для глазури:
- Черный шоколад — 100г;
- Молоко — 50мл.
Просейте муку, какао и разрыхлитель в миску, добавьте сахар и перемешайте. Два яйца разбейте в другую миску, добавьте растительное масло и молоко и взбейте венчиком. Влейте кипяток и снова перемешайте венчиком, или миксером. Всыпьте сухие ингредиенты. И смешайте миксером. Погасите полчайной ложки соды лимонным соком и добавьте в тесто. Вылейте тесто в большую прямоугольную форму, застеленную пергаментом и выпекайте при 180 градусах около получаса.
Смешайте крем: миксером перемешайте сливочное масло и сгущенное молоко.
Достаньте готовый бисквит из духовки, остудите, обрежьте края и разрежьте на две половинки. Смажьте одну из половинок кремом и накройте второй. Смажьте кремом боковинки. Обрезки раскрошите и украсьте ими боковинки торта. Растопите шоколад с молоком на водяной бане и полейте глазурью торт сверху.
Также вы можете приготовить классический торт под названием "Зимняя вишня", или "Монастырская изба". Он интересен тем, что собирается из трубочек с вишнями.