Проста випічка. Рецепт торта "Виручайка"

Простий торт із простих інгредієнтів з шоколадною глазур'ю.

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Іноді хочеться приготувати торт, але немає часу на складну випічку, тоді цей рецепт вам підійде.

Приготувати його можна буквально за годину, а крем узагалі за лічені хвилини.

Торт "Виручайка"

Складові:

Для тіста:

Борошно — 350 гр;

Какао-порошок — 60 гр;

Цукор — 200 гр;

Розпушувач —10 гр;

Ванілін, сода, лимонний сік.

Два яйця;

Молоко — 200 мл;

Рослинна олія — 100 мл;

Окріп — 200 мл.

Для крему:

Вершкове масло — 150 гр;

Згущене молоко — 230 мл.

Для глазурі:

Чорний шоколад — 100 гр;

Молоко — 50 мл.

Просійте борошно, какао та розпушувач у миску, додайте цукор і перемішайте. Два яйця розбийте в іншу миску, додайте олію та молоко і збийте вінчиком. Влийте окріп і знову перемішайте вінчиком або міксером. Всипте сухі інгредієнти й змішайте міксером. Погасіть пів чайної ложки соди лимонним соком і додайте в тісто. Вилийте тісто у велику прямокутну форму, застелену пергаментом і випікайте при 180 градусах близько пів години.

Змішайте крем: міксером перемішайте вершкове масло та згущене молоко.

Дістаньте готовий бісквіт із духовки, остудіть, обріжте краї та розріжте на дві половинки. Змастіть одну з половинок кремом і накрийте другою. Змастіть кремом боковинки. Обрізки розкришіть і прикрасьте ними боковини торта. Розтопіть шоколад із молоком на водяній бані та полийте глазур'ю торт зверху.

Також ви можете приготувати класичний торт під назвою "Зимова вишня" або "Монастирська хата". Він цікавий тим, що збирається з трубочок із вишнями.