Салат "Девчата" с ветчиной и грибами: простой рецепт яркого блюда

Перед подачей салат лучше ненадолго поместить в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

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Вкусный и очень сытный салат "Девчата" станет любимым в кулинарной книге любой хозяйки после первого же приготовления. Он подходит как для праздничного стола, так и для того, чтобы внести изюминку в повседневное меню семьи. Как его приготовить, рассказали в блоге "Вкусные рецепты".

Слоеный салат "Девчата"

Ингредиенты:

Яйца куриные – 4 шт;

Ветчина – 200 гр;

Твердый сыр – 130 гр;

Свежие шампиньоны – 400 гр;

Репчатый лук – 2 шт. (одна луковица в грибы, а другая – в маринад);

Уксус 9% – 1 ст. л.

Соль, сахар, черный молотый перец – по вкусу;

Майонез и натуральный йогурт – по 2 ст. л;

Маслины без косточек для украшения.

Способ приготовления:

Одну луковицу тонко нарезать, сложить в миску, туда же добавить щепотку соли, столько же сахара, и немного помять. Затем влить по столовой ложке воды и уксуса и перемешать, оставив мариноваться 15 минут. После этого жидкость слить.

Вторую луковицу мелко порезать, грибы очистить и тоже порезать. Лук выложить на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарить до мягкости, затем туда же положить шампиньоны и жарить до готовности.

Ветчину нарезать соломкой.

Следующий этап – приготовление яичных блинчиков. Для этого нужно в глубокую миску разбить яйца, добавить соль, перец и немного взбить. Сковородку смазать растительном маслом и обжарить яичные блинчики с двух сторон. Должно получиться четыре блинчика. Сложить их друг на друга и нарезать соломкой.

Сыр натереть на крупной терке.

Далее идет формирование салата. Чтобы он получился аккуратным и красивым, лучше воспользоваться кулинарным кольцом. Первым слойм выложить ветчина, покрыв ее сеточкой из майонеза, далее – маринованный лук, затем – грибы и майонезная сеточка, далее сыр и майонез, а пятый слой – яичные блинчики, порезанные соломкой.

Маслины разрезать пополам и украсить ими салат.

Напомним, как приготовить салат "Желтые розы", в составе которого тоже есть яичные блинчики.