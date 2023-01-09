Салат "Девчата" с ветчиной и грибами: простой рецепт яркого блюда
Перед подачей салат лучше ненадолго поместить в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.
Вкусный и очень сытный салат "Девчата" станет любимым в кулинарной книге любой хозяйки после первого же приготовления. Он подходит как для праздничного стола, так и для того, чтобы внести изюминку в повседневное меню семьи. Как его приготовить, рассказали в блоге "Вкусные рецепты".
Слоеный салат "Девчата"
Ингредиенты:
- Яйца куриные – 4 шт;
- Ветчина – 200 гр;
- Твердый сыр – 130 гр;
- Свежие шампиньоны – 400 гр;
- Репчатый лук – 2 шт. (одна луковица в грибы, а другая – в маринад);
- Уксус 9% – 1 ст. л.
- Соль, сахар, черный молотый перец – по вкусу;
- Майонез и натуральный йогурт – по 2 ст. л;
- Маслины без косточек для украшения.
Способ приготовления:
Одну луковицу тонко нарезать, сложить в миску, туда же добавить щепотку соли, столько же сахара, и немного помять. Затем влить по столовой ложке воды и уксуса и перемешать, оставив мариноваться 15 минут. После этого жидкость слить.
Вторую луковицу мелко порезать, грибы очистить и тоже порезать. Лук выложить на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарить до мягкости, затем туда же положить шампиньоны и жарить до готовности.
Ветчину нарезать соломкой.
Следующий этап – приготовление яичных блинчиков. Для этого нужно в глубокую миску разбить яйца, добавить соль, перец и немного взбить. Сковородку смазать растительном маслом и обжарить яичные блинчики с двух сторон. Должно получиться четыре блинчика. Сложить их друг на друга и нарезать соломкой.
Сыр натереть на крупной терке.
Далее идет формирование салата. Чтобы он получился аккуратным и красивым, лучше воспользоваться кулинарным кольцом. Первым слойм выложить ветчина, покрыв ее сеточкой из майонеза, далее – маринованный лук, затем – грибы и майонезная сеточка, далее сыр и майонез, а пятый слой – яичные блинчики, порезанные соломкой.
Маслины разрезать пополам и украсить ими салат.
Напомним, как приготовить салат "Желтые розы", в составе которого тоже есть яичные блинчики.