Салат "Дівчата" з шинкою та грибами: простий рецепт яскравої страви
Перед подачею салат краще ненадовго помістити в холодильник, щоб він добре просочився.
Смачний і дуже поживний салат "Дівчата" стане улюбленим у кулінарній книзі будь-якої господині після першого ж приготування. Він підходить як для святкового столу, так і для того, щоб внести родзинку до повсякденного меню сім'ї. Як його приготувати, розповіли в блозі "Смачні рецепти".
Листковий салат "Дівчата"
Складові:
- Яйця курячі — 4 шт.;
- Шинка — 200 гр;
- Твердий сир — 130 гр;
- Свіжі печериці — 400 гр;
- Цибуля — 2 шт. (одна цибулина в гриби, а інша — в маринад);
- Оцет 9% — 1 ст.л.
- Сіль, цукор, чорний мелений перець — на смак;
- Майонез і натуральний йогурт — по 2 ст.л.;
- Оливки без кісточок для прикрашання.
Спосіб приготування:
Одну цибулину тонко нарізати, скласти в миску, туди додати дрібку солі, стільки ж цукру, і трохи пом'яти. Потім влити по столовій ложці води й оцту і перемішати, залишивши маринуватися 15 хвилин. Після цього злити рідину.
Другу цибулину дрібно порізати, гриби очистити й порізати. Цибулю викласти на розігріту сковороду з олією та обсмажити до м'якості, потім туди покласти печериці та смажити до готовності.
Шинку нарізати соломкою.
Наступний етап — приготування млинців. Для цього потрібно в глибоку миску розбити яйця, додати сіль, перець і трохи збити. Сковорідку змастити рослинною олією та обсмажити яєчні млинці з двох сторін. Повинно вийти чотири млинці. Скласти їх один на одного та нарізати соломкою.
Сир натерти на великій тертці.
Далі йде формування салату. Щоб він вийшов акуратним і красивим, краще скористатися кулінарним кільцем. Першим шаром викласти шинку, покривши її сіточкою з майонезу, далі — маринована цибуля, потім — гриби та майонезна сіточка, далі сир і майонез, а п'ятий шар — яєчні млинці, порізані соломкою.
Маслини розрізати навпіл і прикрасити ними салат.
Нагадаємо, як приготувати салат "Жовті троянди", у складі якого теж є яєчні млинці.