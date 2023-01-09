Салат "Дівчата" з шинкою та грибами: простий рецепт яскравої страви

Перед подачею салат краще ненадовго помістити в холодильник, щоб він добре просочився.

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Смачний і дуже поживний салат "Дівчата" стане улюбленим у кулінарній книзі будь-якої господині після першого ж приготування. Він підходить як для святкового столу, так і для того, щоб внести родзинку до повсякденного меню сім'ї. Як його приготувати, розповіли в блозі "Смачні рецепти".

Листковий салат "Дівчата"

Складові:

Яйця курячі — 4 шт.;

Шинка — 200 гр;

Твердий сир — 130 гр;

Свіжі печериці — 400 гр;

Цибуля — 2 шт. (одна цибулина в гриби, а інша — в маринад);

Оцет 9% — 1 ст.л.

Сіль, цукор, чорний мелений перець — на смак;

Майонез і натуральний йогурт — по 2 ст.л.;

Оливки без кісточок для прикрашання.

Спосіб приготування:

Одну цибулину тонко нарізати, скласти в миску, туди додати дрібку солі, стільки ж цукру, і трохи пом'яти. Потім влити по столовій ложці води й оцту і перемішати, залишивши маринуватися 15 хвилин. Після цього злити рідину.

Другу цибулину дрібно порізати, гриби очистити й порізати. Цибулю викласти на розігріту сковороду з олією та обсмажити до м'якості, потім туди покласти печериці та смажити до готовності.

Шинку нарізати соломкою.

Наступний етап — приготування млинців. Для цього потрібно в глибоку миску розбити яйця, додати сіль, перець і трохи збити. Сковорідку змастити рослинною олією та обсмажити яєчні млинці з двох сторін. Повинно вийти чотири млинці. Скласти їх один на одного та нарізати соломкою.

Сир натерти на великій тертці.

Далі йде формування салату. Щоб він вийшов акуратним і красивим, краще скористатися кулінарним кільцем. Першим шаром викласти шинку, покривши її сіточкою з майонезу, далі — маринована цибуля, потім — гриби та майонезна сіточка, далі сир і майонез, а п'ятий шар — яєчні млинці, порізані соломкою.

Маслини розрізати навпіл і прикрасити ними салат.

Нагадаємо, як приготувати салат "Жовті троянди", у складі якого теж є яєчні млинці.