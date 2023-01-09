Пряный и вкусный. Простой рецепт популярного супа "Харчо"
Грузинский суп Харчо идеально подходит для холодной зимы.
Грузинская кухня славится своими приправами и ароматами. Суп Харчо готовят по всему миру, причем рецептов огромное количество. Есть рецепты с орехами и соусом ткемали, есть с аджикой и приправами. Неизменны несколько правил: в харчо есть говядина и чаще всего его варят с рисом.
Если хотите наполнить свою кухню ароматами, попробуйте этот рецепт.
Суп "Харчо"
Ингредиенты:
- Говядина — 500 гр;
- Одна луковица;
- Чеснок — 10 зубчиков;
- Аджика — 25 гр;
- Томатная паста — 100 гр;
- Уцхо-сунели — 2 чайные ложки;
- Молотый кориандр — 1 ч. л.;
- Имеретинский шафран – щепотка (по желанию)
- Постакана риса;
- Кинза, петрушка, копченая соль.
Для начала варим говядину. Режем мясо небольшими кубиками и варим до готовности. Время враки зависит от качества мяса и от того с какой части туши его взяли, так что варится оно будет около полутора часов.
Не забудьте снять пену и варите не небольшом огне. Пока мясо варится, притомите на растительном масле на сковороде мелко нарезанный лук и чеснок. Поджариться он не должен, просто притомиться.
Добавьте аджику и стебли кинзы, зелень пока приберегите. Тушите минуты три, после добавьте томатную пасту и снова тушите около пяти минут.
Готовое мясо доставайте из бульона. Бульон процедите, залейте снова в кастрюлю и слегка присолите. Когда бульон закипит, верните в кастрюлю мясо и залейте зажарку. Добавьте пару лавровых листьев, уцхо-сунели и шафран и дайте снова закипеть. Теперь добавляйте промытый рис и варите еще минут 15. Добавьте зелен петрушки, кинзы и толченый чеснок. Накройте кастрюлю крышкой и настаивайте около пяти минут. Но лучше дольше, чтобы харчо пропитался всему ароматами.
Также вы можете приготовить еще один вкусный зимний суп – рассольник на говяжьем бульоне. Он отлично согреет зимними вечерами.