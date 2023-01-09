Пряный и вкусный. Простой рецепт популярного супа "Харчо"

Грузинский суп Харчо идеально подходит для холодной зимы.

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Грузинская кухня славится своими приправами и ароматами. Суп Харчо готовят по всему миру, причем рецептов огромное количество. Есть рецепты с орехами и соусом ткемали, есть с аджикой и приправами. Неизменны несколько правил: в харчо есть говядина и чаще всего его варят с рисом.

Если хотите наполнить свою кухню ароматами, попробуйте этот рецепт.

Суп "Харчо"

Ингредиенты:

Говядина — 500 гр;

Одна луковица;

Чеснок — 10 зубчиков;

Аджика — 25 гр;

Томатная паста — 100 гр;

Уцхо-сунели — 2 чайные ложки;

Молотый кориандр — 1 ч. л.;

Имеретинский шафран – щепотка (по желанию)

Постакана риса;

Кинза, петрушка, копченая соль.

Для начала варим говядину. Режем мясо небольшими кубиками и варим до готовности. Время враки зависит от качества мяса и от того с какой части туши его взяли, так что варится оно будет около полутора часов.

Не забудьте снять пену и варите не небольшом огне. Пока мясо варится, притомите на растительном масле на сковороде мелко нарезанный лук и чеснок. Поджариться он не должен, просто притомиться.

Добавьте аджику и стебли кинзы, зелень пока приберегите. Тушите минуты три, после добавьте томатную пасту и снова тушите около пяти минут.

Готовое мясо доставайте из бульона. Бульон процедите, залейте снова в кастрюлю и слегка присолите. Когда бульон закипит, верните в кастрюлю мясо и залейте зажарку. Добавьте пару лавровых листьев, уцхо-сунели и шафран и дайте снова закипеть. Теперь добавляйте промытый рис и варите еще минут 15. Добавьте зелен петрушки, кинзы и толченый чеснок. Накройте кастрюлю крышкой и настаивайте около пяти минут. Но лучше дольше, чтобы харчо пропитался всему ароматами.

Также вы можете приготовить еще один вкусный зимний суп – рассольник на говяжьем бульоне. Он отлично согреет зимними вечерами.