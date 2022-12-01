Вкусный суп для зимних вечеров. Рецепт рассольника на говяжьем бульоне

Суп рассольник универсален, ведь его можно варить и на мясном бульоне и сделать постным, к тому же для него подойдет любая крупа.

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Суп рассольник – это идеальный зимний рецепт. Он сытный, вкусный, и на второй день, как и борщ, становится только лучше.

Рассольник может быть мясным, вегетарианским и грибным. Мясной рассольник варят как из мяса, так и из мясных субпродуктов: почек, куриных потрошков. Очень хорош рассольник с уткой. Рассольник может быть буквально с любой крупой, но самый популярный – это рассольник с перловой крупой и рассольник с рисом.

Главное запомнить несколько советов: если варите рассольник с картошкой, то соленые огурцы кладите в самом конце варки, иначе картофель станет жестким.

Если предпочитаете рассольник с рисом, то, чтобы сохранить прозрачность бульона, перед варкой промытый рис на пять минут положите в кипящую воду, а затем откиньте на сито.

Если с перловкой, то можете попробовать промыть крупу, откинуть на сито и обжарить на масле до золотистого цвета. В результате такой обработки уменьшится время варки.

Рассольник на говяжьем бульоне

Ингредиенты:

Говядина (лучше брать с косточкой) — 300 гр;

Три картофелины;

Перловая крупа — 150 гр;

Одна морковка;

Одна луковица;

Два соленых огурца;

Соль, перец, сметана для заправки.

Почистите все овощи. Соленые огурцы можете чистить, или нет, можете мелко их нарезать, а можете натереть на крупной терке. Мясо залейте водой и поставьте вариться бульон.

Лук мелко порежьте, морковку натрите на крупной терке, картофель – порежьте кубиками. Перловку промойте несколько раз в холодной воде. Затем залейте чистой водой и поставьте вариться параллельно с мясом. Лучше сварить перловку отдельно, чтобы бульон в супе не становился мутным. Доведите перловку до кипения и варите 25-30 минут.

Когда мясо будет готово, достаньте его из бульона, и порежьте. Бульон процедите, если нужно. Добавьте картофель и перловку и варите на слабом огне до готовности картофеля.

Поджарьте на растительном масле морковь и лук, готовую зажарку отправьте в рассольник. Минут за пять положите соленые огурцы, верните в кастрюлю мясо, досолите, если нужно, или просто добавьте огуречного рассола. Поперчите. Подавайте со сметаной, если любите.

Также вы можете приготовить еще один вкусный "зимний" суп – классическую солянку с копченостями.

Или отличную похлебку с горохом, которую в Польше прозвали "солдатской". Это блюдо настолько популярно, что даже упоминается в книгах.