Смачний суп для зимових вечорів. Рецепт розсольника на яловичому бульйоні
Суп розсольник універсальний, адже його можна варити і на м'ясному бульйоні, і зробити пісним, до того ж для нього підійде будь-яка крупа.
Суп розсольник — це ідеальний зимовий рецепт. Він поживний, смачний, і на другий день, як і борщ, стає тільки кращим.
Розсольник може бути м'ясним, вегетаріанським і грибним. М'ясний розсольник варять як із м'яса, так і з м'ясних субпродуктів: нирок, курячих патрохів. Дуже смачний розсольник із качкою. Розсольник може бути буквально з будь-якою крупою, але найпопулярніший — це розсольник із перловою крупою та розсольник із рисом.
Головне запам'ятати кілька порад: якщо варите розсольник із картоплею, то солоні огірки кладіть наприкінці варіння, інакше картопля стане жорсткою.
Якщо віддаєте перевагу розсольнику з рисом, то, щоб зберегти прозорість бульйону, перед варінням промитий рис на п'ять хвилин покладіть у киплячу воду, а потім відкиньте на сито.
Якщо з перловкою, можете спробувати промити крупу, відкинути на сито й обсмажити на маслі до золотистого кольору. Внаслідок такої обробки зменшиться час варіння.
Розсольник на яловичому бульйоні
Інгредієнти:
- яловичина (краще брати з кісточкою) — 300 г;
- три картоплини;
- перлова крупа — 150 г;
- одна морквина;
- одна цибулина;
- два солоні огірки;
- сіль, перець, сметана для заправки.
Почистіть усі овочі. Солоні огірки можете чистити, чи ні, можете дрібно нарізати їх, а можете натерти на великій тертці. М'ясо залийте водою і поставте варитись бульйон.
Цибулю дрібно поріжте, морквину натріть на тертці, картоплю — поріжте кубиками. Перловку промийте кілька разів у холодній воді. Потім залийте чистою водою і поставте варитись паралельно з м'ясом. Краще зварити перловку окремо, щоб бульйон у супі не ставав каламутним. Доведіть перловку до кипіння та варіть 25-30 хвилин.
Коли м'ясо буде готове, дістаньте його з бульйону і поріжте. Бульйон процідіть, якщо потрібно. Додайте картоплю і перловку та варіть на слабкому вогні до готовності картоплі.
Підсмажте на олії моркву та цибулю, готову засмажку відправте в розсольник. Хвилин через п'ять покладіть солоні огірки, поверніть у каструлю м'ясо, досоліть, якщо потрібно, або просто додайте огіркового розсолу. Поперчіть. Подавайте зі сметаною, якщо любите.
Також можна приготувати ще один смачний "зимовий" суп — класичну солянку з копченостями.
Або чудову юшку з горохом, яку в Польщі прозвали "солдатською". Ця страва настільки популярна, що навіть згадується у книгах.