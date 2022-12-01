Смачний суп для зимових вечорів. Рецепт розсольника на яловичому бульйоні

Суп розсольник універсальний, адже його можна варити і на м'ясному бульйоні, і зробити пісним, до того ж для нього підійде будь-яка крупа.

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Суп розсольник — це ідеальний зимовий рецепт. Він поживний, смачний, і на другий день, як і борщ, стає тільки кращим.

Розсольник може бути м'ясним, вегетаріанським і грибним. М'ясний розсольник варять як із м'яса, так і з м'ясних субпродуктів: нирок, курячих патрохів. Дуже смачний розсольник із качкою. Розсольник може бути буквально з будь-якою крупою, але найпопулярніший — це розсольник із перловою крупою та розсольник із рисом.

Головне запам'ятати кілька порад: якщо варите розсольник із картоплею, то солоні огірки кладіть наприкінці варіння, інакше картопля стане жорсткою.

Якщо віддаєте перевагу розсольнику з рисом, то, щоб зберегти прозорість бульйону, перед варінням промитий рис на п'ять хвилин покладіть у киплячу воду, а потім відкиньте на сито.

Якщо з перловкою, можете спробувати промити крупу, відкинути на сито й обсмажити на маслі до золотистого кольору. Внаслідок такої обробки зменшиться час варіння.

Розсольник на яловичому бульйоні

Інгредієнти:

яловичина (краще брати з кісточкою) — 300 г;

три картоплини;

перлова крупа — 150 г;

одна морквина;

одна цибулина;

два солоні огірки;

сіль, перець, сметана для заправки.

Почистіть усі овочі. Солоні огірки можете чистити, чи ні, можете дрібно нарізати їх, а можете натерти на великій тертці. М'ясо залийте водою і поставте варитись бульйон.

Цибулю дрібно поріжте, морквину натріть на тертці, картоплю — поріжте кубиками. Перловку промийте кілька разів у холодній воді. Потім залийте чистою водою і поставте варитись паралельно з м'ясом. Краще зварити перловку окремо, щоб бульйон у супі не ставав каламутним. Доведіть перловку до кипіння та варіть 25-30 хвилин.

Коли м'ясо буде готове, дістаньте його з бульйону і поріжте. Бульйон процідіть, якщо потрібно. Додайте картоплю і перловку та варіть на слабкому вогні до готовності картоплі.

Підсмажте на олії моркву та цибулю, готову засмажку відправте в розсольник. Хвилин через п'ять покладіть солоні огірки, поверніть у каструлю м'ясо, досоліть, якщо потрібно, або просто додайте огіркового розсолу. Поперчіть. Подавайте зі сметаною, якщо любите.

Також можна приготувати ще один смачний "зимовий" суп — класичну солянку з копченостями.

Або чудову юшку з горохом, яку в Польщі прозвали "солдатською". Ця страва настільки популярна, що навіть згадується у книгах.