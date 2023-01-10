Салат "Подснежник": рецепт простого и вкусного блюда с рыбой

Для приготовления этого салата лучше всего взять сайру.

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Рыбные салаты пользуются заслуженной популярностью, поэтому на любом столе они будут хитом. Предлагаем приготовить не только вкусный, но и очень красивый салат "Подснежники" из кулинарного блога "Вкусные рецепты". Готовится он очень просто, а результат порадует.

Салат "Подснежники"

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт;

Рыбные консервы (сайра) – 1 банка;

Небольшая луковица – 1 шт;

Яйца – 5 шт;

Зеленый лук;

Белый и фиолетовый лук;

Помидоры черри.

Способ приготовления:

Картофель отварить в мундире, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Выложить на блюдо, разровнять, подсолить, хорошо смазать майонезом. Лучше использовать кулинарное кольцо, чтобы форма салата была красивее.

Яйца сварить вкрутую. Белки и желтки разделить.

Поверх картофеля выложить слой рыбы, предварительно слив с нее жидкость и размяв вилкой.

Поверх рыбы поставить три маленькие баночки или нарисовать три круга, вокруг них натереть на мелкой терке белок, сделать подснежники из лука и помидор черри, стебель от зеленого лука.

Желток натереть на мелкой терке и украсить им бока салата.

Напомним, как приготовить салат "Подсолнух", а также как сделать закуску "Елочки".