Салат "Подснежник": рецепт простого и вкусного блюда с рыбой
Для приготовления этого салата лучше всего взять сайру.
Рыбные салаты пользуются заслуженной популярностью, поэтому на любом столе они будут хитом. Предлагаем приготовить не только вкусный, но и очень красивый салат "Подснежники" из кулинарного блога "Вкусные рецепты". Готовится он очень просто, а результат порадует.
Салат "Подснежники"
Ингредиенты:
Картофель – 3 шт;
Рыбные консервы (сайра) – 1 банка;
Небольшая луковица – 1 шт;
Яйца – 5 шт;
Зеленый лук;
Белый и фиолетовый лук;
Помидоры черри.
Способ приготовления:
Картофель отварить в мундире, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Выложить на блюдо, разровнять, подсолить, хорошо смазать майонезом. Лучше использовать кулинарное кольцо, чтобы форма салата была красивее.
Яйца сварить вкрутую. Белки и желтки разделить.
Поверх картофеля выложить слой рыбы, предварительно слив с нее жидкость и размяв вилкой.
Поверх рыбы поставить три маленькие баночки или нарисовать три круга, вокруг них натереть на мелкой терке белок, сделать подснежники из лука и помидор черри, стебель от зеленого лука.
Желток натереть на мелкой терке и украсить им бока салата.
Напомним, как приготовить салат "Подсолнух", а также как сделать закуску "Елочки".