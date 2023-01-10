Салат "Зимняя сказка": пошаговый рецепт (видео)

Салат готовится из простых и доступных рецептов.

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Вкусный салат "Зимняя сказка", предложенный кулинарным блогером Людмилой Борщ, удивит даже самых взыскательных гостей и станет одним из хитов любого праздничного стола. Готовится он просто, а выглядит очень красиво и аппетитно.

Салат "Зимняя сказка"

Ингредиенты:

Мясо – 500 гр;

Грибы (шампиньоны, вешенки или другие) – 400 гр;

Лук – 1 шт;

Морковь – 1-2 шт;

Яйца – 4 шт

Оливки – 1 банка.

Огурцы маринованные – 5 шт.

Майонез для заправки;

Соль, специи по желанию.

Способ приготовления:

Сырые грибы нарезать кубиками, луковицу (примерно 160 гр) тоже порезать на мелкие кубики. Грибы высыпать на разогретую сковородку. Когда они пустят сок, жидкость собрать, добавить растительное масло и лук, жарить до готовности, добавив соль и специи. Готовые грибы выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Мясо (это может быть свинина, курица, индейка) отварить в подсоленной воде с лавровым листом, перцем и специями, остудить и нарезать кубиками. Морковь отварить, почистить, натереть на крупной терке и добавить к мясу, перемешать все.

Сваренные вкрутую яйца очистить, разделить на белок и желток, натереть на терке.

В глубокую миску высыпать мясо с морковью, грибы, белки, желтки, порезать оливки и добавить огурцы, порезанные кубиками, все посолить, добавить специи по желанию и заправить майонезом.

Напомним, как приготовить яркий и необычный салат "Граф".