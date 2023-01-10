Салат "Зимняя сказка": пошаговый рецепт (видео)
Салат готовится из простых и доступных рецептов.
Вкусный салат "Зимняя сказка", предложенный кулинарным блогером Людмилой Борщ, удивит даже самых взыскательных гостей и станет одним из хитов любого праздничного стола. Готовится он просто, а выглядит очень красиво и аппетитно.
Салат "Зимняя сказка"
Ингредиенты:
- Мясо – 500 гр;
- Грибы (шампиньоны, вешенки или другие) – 400 гр;
- Лук – 1 шт;
- Морковь – 1-2 шт;
- Яйца – 4 шт
- Оливки – 1 банка.
- Огурцы маринованные – 5 шт.
- Майонез для заправки;
- Соль, специи по желанию.
Способ приготовления:
Сырые грибы нарезать кубиками, луковицу (примерно 160 гр) тоже порезать на мелкие кубики. Грибы высыпать на разогретую сковородку. Когда они пустят сок, жидкость собрать, добавить растительное масло и лук, жарить до готовности, добавив соль и специи. Готовые грибы выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
Мясо (это может быть свинина, курица, индейка) отварить в подсоленной воде с лавровым листом, перцем и специями, остудить и нарезать кубиками. Морковь отварить, почистить, натереть на крупной терке и добавить к мясу, перемешать все.
Сваренные вкрутую яйца очистить, разделить на белок и желток, натереть на терке.
В глубокую миску высыпать мясо с морковью, грибы, белки, желтки, порезать оливки и добавить огурцы, порезанные кубиками, все посолить, добавить специи по желанию и заправить майонезом.