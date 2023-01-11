Лимонный зефир: пошаговый рецепт нежного десерта (видео)

При приготовлении зефира можно использовать пищевой краситель.

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Нежный зефир, приготовленный своими руками, – не только отличный десерт для домочадцев, но и прекрасный подарок для друзей. Приготовить его очень просто по рецепту известного кулинарного блогера Валерии Велигуры.

Лимонный зефир

Ингредиенты для сиропа:

Лимонное пюре – 75 гр (2 лимона);

Сахар – 140 гр;

Вода – 50 мл;

Агар-агар – 10 гр;

Желтый краситель – по желанию.

Для меренги:

Белок – 35 гр;

Лимонная кислота – щепотка;

Сахар – 35 гр.

Для присыпки:

Кукурузный крахмал – 5 гр;

Сахарная пудра – 10 гр.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить сироп. Лимоны помыть, разрезать на четыре части, снять кожуру, вынуть косточки и перебить блендером в пюре. Уварить, пока они слегка загустеют. К получившемуся пюре добавить сахар, воду, агар-агар, краситель и перемешать, поставить все на средний огонь и, помешивая, довести до кипения. Немного убавить огонь и, помешивая, держать на плите 4-5 минут. ⠀

Как только сироп закипит, к яичному белку добавить лимонную кислоту и взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпать сахар и взбивать до пиков. Продолжая взбивать, тонким струйкой влить горячий сироп (если есть термометр – температура сиропа должна быть 104-106 градусов). После того, как вылит весь сироп, взбить на максимальной мощности миксера пару минут до густой и плотной массы.

Быстро переложить массу в кондитерский мешок с насадкой и выдавить половинки зефира на пергамент. Оставить при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. ⠀

Две половинки зефира прилепить друг к другу, посыпать смесью из сахарной пудры и кукурузного крахмала. Хранить в закрытом контейнере до двух недель.

Напомним, как быстро приготовить пасту "Нутелла" и сыр "Маскарпоне".