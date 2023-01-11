Творожные шарики с корицей: просто и вкусно

Чтобы шарики лучше прожарились и не было перерасхода масла, лучше брать небольшую, но глубокую емкость для жарки.

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Вкусные творожные шарики станут хорошим перекусом, а также порадуют детей и взрослых в качестве угощения к чаю. Готовятся они просто и быстро, а на вкус получаются очень нежными. Как правильно их приготовить, рассказали в блоге cook_with_me_at_home.

Творожные шарики

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный – 250 гр;

Сахар – 70 гр;

Яйца – 2 шт;

Порошок для печенья (смесь, состоящая из пищевой соды, муки и лимонной кислоты) – 1 ч. л;

Мука – 240 гр;

Соль – щепотка;

Корица (можно без) – 1/4 ч. л;

Масло – для жарки.

Способ приготовления:

Сыр пропустить через мясорубку на мелкое сито или перебить блендером. Добавить сахар, яйца, соль, корицу, перемешать. Муку смешать с порошком до печенья. В несколько этапов ввести просеянную муку в творожную смесь и замесить тесто. Оно будет немного липнуть к рукам, но не нужно его дополнительно забивать мукой.

От теста отщипнуть кусочки и сформировать небольшие шарики размером с орех, выложить их на слегка присыпанную мукой поверхность. Так как тесто достаточно липкое, лучше работать в перчатках или руками, смазанными маслом.

Когда сформированы все шарики, на огне, чуть больше минимального, разогреть масло в глубокой посуде. Когда оно хорошо нагреется, выложить несколько шариков, чтобы они плавали в масле, и сразу их вилкой перевернуть. Так они не прилипнут ко дну.

Жарить до золотистого цвета со всех сторон. Важно во время жарки постоянно "двигать" шарики для равномерности прожарки. Готовые шарики выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. Готовые шарики посыпать сахарной пудрой.

Напомним, как приготовить вкусный лимонный зефир.