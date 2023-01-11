Воздушная классика. Как приготовить торт "Полет" с безе и орехами

Торт "Полет" делается из орехового безе и вкуснейшего крема Шарлотт.

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Торт "Полет" один из тех тортов, которые когда-то были невозможным дефицитом. Сейчас его может приготовить каждый на собственной кухне. Этот торт появился как вариация на тему безумно популярного и еще более дефицитного "Киевского" торта, который ввел в моду хрустящие коржи из безе.

Но это трудоемкий и сложный процесс. Зато, приготовив этот торт, вы сможете точно поставить себе галочку, что еще одна вершина кондитерского мастерства вам покорилась.

Торт "Полет"

Ингредиенты:

Арахис (или любые другие орехи) — 130 гр;

Один яичный желток;

Яичный белок — 170 гр;

Молоко — 125 мл;

Сливочное масло — 215 гр;

Сахар — 510 гр;

Коньяк — 1 ст. л.;

Какао-порошок – полчайной ложки;

Ванильный сахар - 14 гр.

Арахис обжарьте на сухой сковороде, или в духовке, очистите от шелухи и мелко порубите.

Нужное количество яичных белков можно получить из примерно пяти яиц обычного размера. Осторожно отделите их от желтков и взбейте до устойчивых пиков. Добавить к ним половину ванильного сахара и 320 грамм обычного сахара и взбивайте еще минут восемь, пока масса не будет плотной и гладкой.

Отложите столовую ложку взбитый белков, а остальные перемешайте осторожно с дробленым арахисом. Делать это лучше силиконовой лопаточкой. Отложить столовую ложку и белков, перемешанных с арахисом.

Нарисуйте на пергаменте два круга диаметром приблизительно в 20 сантиметров и распределите на них взбитые яичные белки с орехами, разглаживая лопаточкой. А на свободное место отсадите из кулинарного шприца, или кондитерского мешка отложенные взбитые белки – это будут украшения на торт.

Запекайте коржи около двух часов в духовке, разогретой до 100 градусов. Потом остудите.

Для крема Шарлотт смешайте яичный желток с молоком, добавьте оставшийся сахар и поставьте на небольшой огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая венчиком и варите еще пару минут, пока крем не загустеет. Остудите.

Взбейте сливочное масло с оставшимся ванильным сахаром, и, продолжая взбивать, понемногу влейте молоко с сахаром и желтком, добавьте ложку коньяка, или бренди. Отложите столовую ложку готового крема опять же для украшения, и смешайте ее с какао. В принципе, этот этап можно пропустить.

Пора собирать торт: половиной оставшегося крема намажьте один корж, накройте его вторым коржом. Обмажьте бока и верх торта кремом. Украсьте безе, фигурками из крема и поставьте в холодильник на час.

Также вы можете приготовить классический торт "Зимняя вишня". Еще его называют "Монастырская изба".