Американская классика. Рецепт торта "Три молока"
Это простой и вкусный десерт, который легко приготовить.
"Три молока" – это знаменитый торт из Америки. Только автора, как это обычно происходит с классическими рецептами, найти невозможно. За авторство "Трес лечес" (или "Три лече"), как его называют, борются Мексика, Никарагуа и Венесуэла.
А еще это очень вкусный торт, который каждому под силу приготовить.
Торт "Три молока"
Ингредиенты:
Для бисквита:
- Три яйца;
- Мука — 125 гр;
- Сахар — 100 гр;
- Ваниль, или ванильный сахар;
- Разрыхлитель – 8 гр.
Для заварного крема:
- Молоко — 125 мл
- Два желтка;
- Сахар — 2 ст. л.;
- Ваниль, или ванильный сахар;
- Кукурузный крахмал — 13 гр;
- Сливочное масло — 100 гр.
Для крема из сгущенного молока:
- Сливочное масло — 120 гр;
- Сгущенное молоко — 60 мл;
Для сливочного крема:
- Сливки 33% — 150 мл;
- Сахарная пудра — 50 гр;
Чтобы приготовить бисквит, нужно отделить белки от желтков. Белки взбить, потом добавить сахар и взбивать, пока масса не станет однородной и воздушной. Просейте муку и аккуратно введите ее в яичную массу, перемешивая массу силиконовой лопаточкой снизу вверх.
Застелите небольшой противень пергаментом и вылейте тесто. Выпекайте бисквит при 180 градусах около получаса. Если бисквит не приготовился, уменьшите температуру до 165 градусов и пеките еще минут 20.
Теперь готовьте молочный заварной крем. Подогрейте молоко в сотейнике. В отдельной миске взбейте желтки с сахаром и кукурузным крахмалом. Потом аккуратно вводите горячее молоко в яичную смесь, активно мешая крем венчиком. Положите крем в оставшееся молоко и уварите, пока крем не станет густым. Добавьте ваниль и кусочек сливочного масла. Дайте крему остыть, а потом взбейте добела мягкое сливочное масло и постепенно введите его в холодный заварной крем. Взбейте весь крем еще раз.
Крем из сгущенного молока приготовить проще всего: взбейте мягкое сливочное масло добела, добавьте сгущенное молоко и взбивайте, пока масса не станет однородной.
А для сливочного крема взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой.
Пора собирать десерт. Остывший бисквит нарежьте на кубики и пропитайте его кремом из сгущенного молока, сверху покройте заварным кремом и положите пропитанный бисквит, сверху крем из взбитых сливок. Украсьте торт мятой, тертым шоколадом, или свежими ягодами. Можно посыпать корицей.
Также вы можете приготовить вкуснейший классический торт "Панчо" с бисквитом и консервированными ананасами.