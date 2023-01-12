Американская классика. Рецепт торта "Три молока"

Это простой и вкусный десерт, который легко приготовить.

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"Три молока" – это знаменитый торт из Америки. Только автора, как это обычно происходит с классическими рецептами, найти невозможно. За авторство "Трес лечес" (или "Три лече"), как его называют, борются Мексика, Никарагуа и Венесуэла.

А еще это очень вкусный торт, который каждому под силу приготовить.

Торт "Три молока"

Ингредиенты:

Для бисквита:

Три яйца;

Мука — 125 гр;

Сахар — 100 гр;

Ваниль, или ванильный сахар;

Разрыхлитель – 8 гр.

Для заварного крема:

Молоко — 125 мл

Два желтка;

Сахар — 2 ст. л.;

Ваниль, или ванильный сахар;

Кукурузный крахмал — 13 гр;

Сливочное масло — 100 гр.

Для крема из сгущенного молока:

Сливочное масло — 120 гр;

Сгущенное молоко — 60 мл;

Для сливочного крема:

Сливки 33% — 150 мл;

Сахарная пудра — 50 гр;

Чтобы приготовить бисквит, нужно отделить белки от желтков. Белки взбить, потом добавить сахар и взбивать, пока масса не станет однородной и воздушной. Просейте муку и аккуратно введите ее в яичную массу, перемешивая массу силиконовой лопаточкой снизу вверх.

Застелите небольшой противень пергаментом и вылейте тесто. Выпекайте бисквит при 180 градусах около получаса. Если бисквит не приготовился, уменьшите температуру до 165 градусов и пеките еще минут 20.

Теперь готовьте молочный заварной крем. Подогрейте молоко в сотейнике. В отдельной миске взбейте желтки с сахаром и кукурузным крахмалом. Потом аккуратно вводите горячее молоко в яичную смесь, активно мешая крем венчиком. Положите крем в оставшееся молоко и уварите, пока крем не станет густым. Добавьте ваниль и кусочек сливочного масла. Дайте крему остыть, а потом взбейте добела мягкое сливочное масло и постепенно введите его в холодный заварной крем. Взбейте весь крем еще раз.

Крем из сгущенного молока приготовить проще всего: взбейте мягкое сливочное масло добела, добавьте сгущенное молоко и взбивайте, пока масса не станет однородной.

А для сливочного крема взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой.

Пора собирать десерт. Остывший бисквит нарежьте на кубики и пропитайте его кремом из сгущенного молока, сверху покройте заварным кремом и положите пропитанный бисквит, сверху крем из взбитых сливок. Украсьте торт мятой, тертым шоколадом, или свежими ягодами. Можно посыпать корицей.

Также вы можете приготовить вкуснейший классический торт "Панчо" с бисквитом и консервированными ананасами.