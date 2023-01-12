Некалорийно и вкусно. Творожный десерт "Малиновые облака"

Это простой, но изысканный рецепт десерта без выпечки и теста.

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После новогодних праздников многие уже задумались над тем, как ограничить количество потребляемых калорий. А этот десерт подойдет для диеты идеально.

Малину можно взять как свежую, так и мороженую. Можно использовать любые другие фрукты вроде хурмы, персиков, или манго. Можно использовать консервированные фрукты, или любые мороженые ягоды, те, из которых может получится сорбет.

Творожный десерт

Ингредиенты:

Творог – 150 гр;

Мед – по вкусу;

Малина – 150 гр;

Ванильный сахар – полчайной ложки;

Мюсли.

Взбейте творог с медом, пока масса не станет однородной. Творог вы можете взять любой жирности, какая вам больше по душе. Добавьте ванильный сахар, или ванилин на кончике ножа для аромата.

Если вы хотите сделать порционные десерты, то отложите треть готового творожного крема по стаканчикам, или формочкам.

Сорбет из малины, или других фруктов приготовить легко: просто перебейте фрукты в блендере, заморозьте в морозилке, перемешивая время от времени. И выложите на крем. Сверху выложите еще немного крема, потом насыпьте слой мюсли и накройте мюсли слоем творожного крема. Украсьте десерт свежими фруктами, ягодами, листочками мяты, или тертым шоколадом. Поставьте в холодильник хотя бы на час. И десерт готов. Вместо меда вы также можете использоваться сахар.

Из творога вы можете приготовить и вкуснейшие шарики с корицей на десерт.