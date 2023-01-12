Некалорійно та смачно. Сирний десерт "Малинові хмари"

Це простий, але вишуканий рецепт десерту без випічки та тіста.

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Після новорічних свят багато хто вже задумався над тим, як обмежити кількість споживаних калорій. А цей десерт підійде для дієти ідеально.

Малину можна взяти як свіжу, так і морожену. Можна використовувати будь-які інші фрукти на кшталт хурми, персиків або манго. Можна використовувати консервовані фрукти або будь-які морожені ягоди, ті, з яких може вийти сорбет.

Сирний десерт

Складові:

Сир – 150 г;

Мед – до свого смаку;

Малина – 150 г;

Ванільний цукор – пів чайної ложки;

Мюслі.

Збийте сир з медом, поки маса не стане однорідною. Сир ви можете взяти будь-якої жирності, яка вам більше до вподоби. Додайте ванільний цукор або ванілін на кінчику ножа для аромату.

Якщо ви хочете зробити порційні десерти, то відкладіть третину готового сирного крему по стаканчиках, або формах.

Сорбет з малини або інших фруктів легко приготувати: просто перебийте фрукти в блендері, заморозьте в морозилці, перемішуючи час від часу. І викладіть на крем. Зверху викладіть ще трохи крему, потім насипте шар мюслі та накрийте мюслі шаром сирного крему. Прикрасьте десерт свіжими фруктами, ягодами, листочками м'яти або тертим шоколадом. Поставте в холодильник хоч би на годину. І десерт готовий. Замість меду ви також можете використовувати цукор.

З сиру ви можете приготувати смачні кульки з корицею на десерт.