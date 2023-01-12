Сытно и вкусно. Рецепт теплого салата с курицей и картофелем
Теплые салаты – это очень зимняя и уютная еда.
Куриная грудка – универсальный ингредиент. Она быстро готовится, ее практически невозможно испортить и с нею получаются удивительно вкусные салаты.
Теплый салат с курицей и картофелем
Ингредиенты:
- Куриная грудка – 400 гр;
- Одна небольшая луковица;
- Четыре небольшие картофелины;
- Два зеленых яблока;
- Два зубчика чеснока;
- Смесь салатных листьев по вашему вкусу;
- растительное масло, соль.
Для заправки:
- Натуральный йогурт – 300 гр;
- Петрушка, или кинза – пучок;
- Укроп – пучок;
- Жидкий мед — 2 ч. л.;
- Сок половинки лимона, соль.
Нарежьте куриное филе тонкими полосками и обжарьте на растительном масле, или на гриль-сковороде. Посолите, когда снимите с плиты. Мелко нарежьте лук и обжарьте до золотистого цвета на растительном масле. Смешайте его с курицей.
Яблоки выбирайте крепкие и сочные, с зеленой кожицей. Их кисло-сладкий вкус идеально подходит для салатов. Удалите сердцевину. Нарежьте их кубиками, или тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком, чтоб не темнели. Картофель отварите в мундире и нарежьте кубиками, или ломтиками.
Смешайте курицу, картофель и яблоки. Добавьте пропущенный через пресс, или мелко нарезанный чеснок.
Приготовьте заправку: смешайте йогурт, лимонный сок, мед, мелко нарезанную зелень. Заправьте салат. Подавайте его с салатными листьями.
Также вы можете приготовить слоеный салат с курицей и черносливом, который придаст салату пикантный копченый аромат.