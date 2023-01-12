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Еда

Сытно и вкусно. Рецепт теплого салата с курицей и картофелем

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Фото: Скриншот | Салат с курицей, яблоками и картофелем

Теплые салаты – это очень зимняя и уютная еда.

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Куриная грудка – универсальный ингредиент. Она быстро готовится, ее практически невозможно испортить и с нею получаются удивительно вкусные салаты.

Теплый салат с курицей и картофелем

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 400 гр;
  • Одна небольшая луковица;
  • Четыре небольшие картофелины;
  • Два зеленых яблока;
  • Два зубчика чеснока;
  • Смесь салатных листьев по вашему вкусу;
  • растительное масло, соль.

Для заправки:

  • Натуральный йогурт – 300 гр;
  • Петрушка, или кинза – пучок;
  • Укроп – пучок;
  • Жидкий мед — 2 ч. л.;
  • Сок половинки лимона, соль.

Нарежьте куриное филе тонкими полосками и обжарьте на растительном масле, или на гриль-сковороде. Посолите, когда снимите с плиты. Мелко нарежьте лук и обжарьте до золотистого цвета на растительном масле. Смешайте его с курицей.

Яблоки выбирайте крепкие и сочные, с зеленой кожицей. Их кисло-сладкий вкус идеально подходит для салатов. Удалите сердцевину. Нарежьте их кубиками, или тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком, чтоб не темнели. Картофель отварите в мундире и нарежьте кубиками, или ломтиками.

Смешайте курицу, картофель и яблоки. Добавьте пропущенный через пресс, или мелко нарезанный чеснок.

Приготовьте заправку: смешайте йогурт, лимонный сок, мед, мелко нарезанную зелень. Заправьте салат. Подавайте его с салатными листьями.

Также вы можете приготовить слоеный салат с курицей и черносливом, который придаст салату пикантный копченый аромат.