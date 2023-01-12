Ситно та смачно. Рецепт теплого салату з куркою та картоплею
Теплі салати – це дуже зимова та затишна їжа.
Куряча грудка – універсальний інгредієнт. Вона швидко готується, її практично неможливо зіпсувати і з нею виходять напрочуд смачні салати.
Теплий салат з куркою та картоплею
Складові:
- Куряча грудка – 400 г;
- Одна невелика цибулина;
- Чотири невеликі картоплини;
- Два зелені яблука;
- Два зубчики часнику;
- Суміш салатного листя на ваш смак;
- олія, сіль.
Для заправки:
- Натуральний йогурт – 300 г;
- Петрушка чи кінза – пучок;
- Кріп – пучок;
- Рідкий мед – 2 ч. л.;
- Сік половинки лимона, сіль.
Наріжте куряче філе тонкими смужками і обсмажте на олії, або на скововоді-гриль. Посоліть, коли знімете із плити. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте до золотистого кольору на олії. Змішайте її з куркою.
Яблука вибирайте міцні та соковиті, із зеленою шкіркою. Їхній кисло-солодкий смак ідеально підходить для салатів. Видаліть серцевину. Наріжте їх кубиками або тонкими скибочками. Побризкайте лимонним соком, щоб не темніли. Картоплю відваріть у мундирі і наріжте кубиками, або скибочками.
Змішайте курку, картоплю та яблука. Додайте пропущений через прес або дрібно нарізаний часник.
Приготуйте заправку: змішайте йогурт, сік лимонний, мед, дрібно нарізану зелень. Заправте салат. Подавайте його з салатним листям.
Також ви можете приготувати листковий салат із куркою та чорносливом, який додасть салату пікантний копчений аромат.