Ситно та смачно. Рецепт теплого салату з куркою та картоплею

Теплі салати – це дуже зимова та затишна їжа.

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Куряча грудка – універсальний інгредієнт. Вона швидко готується, її практично неможливо зіпсувати і з нею виходять напрочуд смачні салати.

Теплий салат з куркою та картоплею

Складові:

Куряча грудка – 400 г;

Одна невелика цибулина;

Чотири невеликі картоплини;

Два зелені яблука;

Два зубчики часнику;

Суміш салатного листя на ваш смак;

олія, сіль.

Для заправки:

Натуральний йогурт – 300 г;

Петрушка чи кінза – пучок;

Кріп – пучок;

Рідкий мед – 2 ч. л.;

Сік половинки лимона, сіль.

Наріжте куряче філе тонкими смужками і обсмажте на олії, або на скововоді-гриль. Посоліть, коли знімете із плити. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте до золотистого кольору на олії. Змішайте її з куркою.

Яблука вибирайте міцні та соковиті, із зеленою шкіркою. Їхній кисло-солодкий смак ідеально підходить для салатів. Видаліть серцевину. Наріжте їх кубиками або тонкими скибочками. Побризкайте лимонним соком, щоб не темніли. Картоплю відваріть у мундирі і наріжте кубиками, або скибочками.

Змішайте курку, картоплю та яблука. Додайте пропущений через прес або дрібно нарізаний часник.

Приготуйте заправку: змішайте йогурт, сік лимонний, мед, дрібно нарізану зелень. Заправте салат. Подавайте його з салатним листям.

Також ви можете приготувати листковий салат із куркою та чорносливом, який додасть салату пікантний копчений аромат.