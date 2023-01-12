Сосиски в тесте за 20 минут: быстрый рецепт сытного перекуса
Для сосисок можно брать как бездрожжевое, так и дрожжевое тесто.
Сосиска в тесте – оптимальный вариант в качестве перекуса для ребенка в школу, на работу или на пикник. Кулинарный блогер Кристина Азизян предлагает очень простой и быстрый рецепт этого блюда, приготовление которого займет всего 20 минут, а результат порадует вкусом.
Сосиски в тесте
Ингредиенты:
- Слоеное тесто;
- Сосиски;
- Кетчуп или томатная паста – по желанию;
- Твердый сыр;
- Яйцо для смазывания теста.
Способ приготовления:
Тесто раскатать и порезать на прямоугольные части. Ширину теста определить по длине сосисок. Тесто смазать кетчупом, выложить сосиску, посыпать натертым на крупной терке сыром, свернуть в рулетики и слегка придавить. Можно каждый рулетик перерезать пополам. Если же сосиски очень длинные, то можно разрезать на три, а то и на четыре части.
Рулетики, готовые к отправке в духовку, смазать взбитым яйцом с помощью кисточки. Выложить их на противень, смазанный маслом и отправить в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут, пока тесто не поднимется и не подрумянится.
Напомним, как приготовить жареные сосиски в тесте.