Сосиски в тісті за 20 хвилин: швидкий рецепт ситного перекусу
Для сосисок можна брати як бездріжджове, так і дріжджове тісто.
Сосиска в тісті — оптимальний варіант як перекусу для дитини в школу, на роботу або на пікнік. Кулінарна блогерка Крістіна Азізян пропонує дуже простий і швидкий рецепт цієї страви, приготування якої займе лише 20 хвилин, а результат порадує смаком.
Сосиски в тісті
Інгредієнти:
- листкове тісто;
- сосиски;
- кетчуп або томатна паста — за бажанням;
- твердий сир;
- яйце для змащування тіста.
Спосіб приготування:
Тісто розкатати та порізати на прямокутні частини. Ширину тіста визначити за довжиною сосисок. Тісто змастити кетчупом, викласти сосиску, посипати сиром натертим на великій тертці, згорнути в рулетики і злегка придавити. Можна кожен рулетик перерізати навпіл. Якщо сосиски дуже довгі, то можна розрізати на три, а то і на чотири частини.
Рулетики, готові до відправлення в духовку, змастити збитим яйцем за допомогою пензлика. Викласти їх на лист, змащений маслом і відправити в попередньо розігріту до 190 градусів духовку на 20 хвилин, поки тісто не підніметься і не підрум'яниться.
Нагадаємо, як приготувати смажені сосиски у тісті.