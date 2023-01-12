Сосиски в тісті за 20 хвилин: швидкий рецепт ситного перекусу

Для сосисок можна брати як бездріжджове, так і дріжджове тісто.

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Сосиска в тісті — оптимальний варіант як перекусу для дитини в школу, на роботу або на пікнік. Кулінарна блогерка Крістіна Азізян пропонує дуже простий і швидкий рецепт цієї страви, приготування якої займе лише 20 хвилин, а результат порадує смаком.

Сосиски в тісті

Інгредієнти:

листкове тісто;

сосиски;

кетчуп або томатна паста — за бажанням;

твердий сир;

яйце для змащування тіста.

Спосіб приготування:

Тісто розкатати та порізати на прямокутні частини. Ширину тіста визначити за довжиною сосисок. Тісто змастити кетчупом, викласти сосиску, посипати сиром натертим на великій тертці, згорнути в рулетики і злегка придавити. Можна кожен рулетик перерізати навпіл. Якщо сосиски дуже довгі, то можна розрізати на три, а то і на чотири частини.

Рулетики, готові до відправлення в духовку, змастити збитим яйцем за допомогою пензлика. Викласти їх на лист, змащений маслом і відправити в попередньо розігріту до 190 градусів духовку на 20 хвилин, поки тісто не підніметься і не підрум'яниться.

Нагадаємо, як приготувати смажені сосиски у тісті.