Мраморный мясной орех – необычное и вкусное блюдо из птицы

Готовое мясо можно использовать как добавку к бутербродам, а также в виде нарезки.

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Мясной орех – очень оригинальное и сытное блюдо, которое удивит домочадцев и гостей не только внешним видом, но и нежным вкусом. Как его приготовить, рассказали в блоге "Вкусные рецепты". Для его приготовления лучше всего брать нежирное мясо птицы. В идеале – курицу или индейку.

Мраморный мясной орех

Ингредиенты:

Филе индейки (или курицы) – 700 гр;

Желатин – 30 гр;

Соль – 1 ч. л;

Укроп – 1 пучок;

Приправы – по вкусу;

Чеснок – пара зубчиков

Способ приготовления:

Мясо хорошо помыть, порезать на небольшие одинаковые кубики, сложить в глубокую миску. Туда же добавить желатин, мелко порезанный укроп, чеснок, пропущенный через пресс, специи и соль. Все хорошо перемешать руками и оставить на час. За это время мясо окрасится немного от паприки, напитается всеми вкусами и ароматами, а желатин чуть разбухнет.

Через час мясо переложить в рукав для запекания, сделав его в виде продолговатой колбаски или продолговатого ореха. Завязать рукав с обеих сторон и переложить в форму для выпечки. Лучше взять форму для выпечки хлеба или кекса.

Отправить мясо в предварительно разогретую до 180 градусов на час.

Готовое мясо надо полностью остудить и убрать в холодильник на ночь, чтобы оно окончательно схватилось. Готовый "орех" можно нарезать тонкими пластинками и использовать в качестве добавки к бутербродам.

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