Мраморный мясной орех – необычное и вкусное блюдо из птицы
Готовое мясо можно использовать как добавку к бутербродам, а также в виде нарезки.
Мясной орех – очень оригинальное и сытное блюдо, которое удивит домочадцев и гостей не только внешним видом, но и нежным вкусом. Как его приготовить, рассказали в блоге "Вкусные рецепты". Для его приготовления лучше всего брать нежирное мясо птицы. В идеале – курицу или индейку.
Мраморный мясной орех
Ингредиенты:
- Филе индейки (или курицы) – 700 гр;
- Желатин – 30 гр;
- Соль – 1 ч. л;
- Укроп – 1 пучок;
- Приправы – по вкусу;
- Чеснок – пара зубчиков
Способ приготовления:
Мясо хорошо помыть, порезать на небольшие одинаковые кубики, сложить в глубокую миску. Туда же добавить желатин, мелко порезанный укроп, чеснок, пропущенный через пресс, специи и соль. Все хорошо перемешать руками и оставить на час. За это время мясо окрасится немного от паприки, напитается всеми вкусами и ароматами, а желатин чуть разбухнет.
Через час мясо переложить в рукав для запекания, сделав его в виде продолговатой колбаски или продолговатого ореха. Завязать рукав с обеих сторон и переложить в форму для выпечки. Лучше взять форму для выпечки хлеба или кекса.
Отправить мясо в предварительно разогретую до 180 градусов на час.
Готовое мясо надо полностью остудить и убрать в холодильник на ночь, чтобы оно окончательно схватилось. Готовый "орех" можно нарезать тонкими пластинками и использовать в качестве добавки к бутербродам.