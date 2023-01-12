Мармуровий м'ясний горіх – незвичайна та смачна страва з птиці

Готове м'ясо можна використовувати як добавку до бутербродів, а також як нарізку.

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М'ясний горіх — дуже оригінальна та поживна страва, яка здивує домочадців і гостей не лише зовнішнім виглядом, але й ніжним смаком. Як її приготувати, розповіли у блозі "Смачні рецепти". Для приготування найкраще брати нежирне м'ясо птиці. В ідеалі — курку чи індичку.

Мармуровий м'ясний горіх

Інгредієнти:

філе індички (або курки) — 700 г;

желатин — 30 г;

сіль — 1 ч. л;

кріп — 1 пучок;

приправи — до смаку;

часник — пара зубчиків

Спосіб приготування:

М'ясо добре помити, нарізати на невеликі однакові кубики, скласти в глибоку миску. Туди ж додати желатин, дрібно порізаний кріп, часник, пропущений через прес, спеції та сіль. Все добре перемішати руками та залишити на годину. За цей час м'ясо забарвиться трохи від паприки, насититься всіма смаками й ароматами, а желатин трохи набухне.

Через годину м'ясо перекласти в рукав для запікання, зробивши його у вигляді довгастої ковбаски або довгастого горіха. Зав'язати рукав з обох боків і перекласти у форму для випікання. Краще взяти форму для випікання хліба чи кексу.

Відправити м'ясо в попередньо розігріту до 180 градусів на годину.

Готове м'ясо треба повністю остудити і прибрати в холодильник на ніч, щоб воно схопилося остаточно. Готовий "горіх" можна нарізати тонкими пластинками і використовувати як добавку до бутербродів.

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