Как приготовить сочный мандариновый пирог на сковороде

Мандариновый пирог — хороший способ порадовать семью вкусной выпечкой.

Related video

Оригинальным рецептом пирога из мандаринов поделился шеф-повар Владимир Ярославский в своем Instagram-аккаунте.

"Вы когда-нибудь жарили мандарины? Если хочется чего-то необычного, но простого и сладкого, предлагаю приготовить мой пирог. Он получается сочным и ароматным. Для него лучше брать кислые мандарины", — пишет кулинар.

Мандариновый пирог на сковороде

Ингредиенты:

5-6 мандарин среднего размера

20 г сливочного масла

30 г сахар

молотый кардамон или корица по вкусу

Для теста:

1 большое яйцо (или 2 маленьких)

50 г молока

50 г сахара

25 г растительного масла

120 г муки

5 г разрыхлитель

цедра лимона или ванилин

Как приготовить:

На антипригарную сковороду насыпьте сахар и выложите масло. Помешивайте лопаткой и доведите до карамельного цвета.

Почистите, разрежьте пополам мандарины и удалите косточки. Выложите на сковороду срезом вниз.

Посыпьте специями.

Сразу вылейте подготовленное тесто, где все ингредиенты просто хорошо перемешаны венчиком. Консистенция теста должна быть подобна сметане.

Накройте крышкой и на маленьком огне готовьте пирог, пока тесто не пропечется.

Готовность проверьте деревянной шпажкой. Следите за огнем, чтобы пирог подрумянился. Карамельный цвет означает, что блюдо испеклось.

Готовый пирог переверните на тарелку, его можно есть даже горячим.

Напомним, рецепт нежного лимонно-кокосового торта.