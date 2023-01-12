Еда
Как приготовить сочный мандариновый пирог на сковороде
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Мандариновый пирог — хороший способ порадовать семью вкусной выпечкой.
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Оригинальным рецептом пирога из мандаринов поделился шеф-повар Владимир Ярославский в своем Instagram-аккаунте.
"Вы когда-нибудь жарили мандарины? Если хочется чего-то необычного, но простого и сладкого, предлагаю приготовить мой пирог. Он получается сочным и ароматным. Для него лучше брать кислые мандарины", — пишет кулинар.
Мандариновый пирог на сковороде
Ингредиенты:
- 5-6 мандарин среднего размера
- 20 г сливочного масла
- 30 г сахар
- молотый кардамон или корица по вкусу
Для теста:
- 1 большое яйцо (или 2 маленьких)
- 50 г молока
- 50 г сахара
- 25 г растительного масла
- 120 г муки
- 5 г разрыхлитель
- цедра лимона или ванилин
Как приготовить:
- На антипригарную сковороду насыпьте сахар и выложите масло. Помешивайте лопаткой и доведите до карамельного цвета.
- Почистите, разрежьте пополам мандарины и удалите косточки. Выложите на сковороду срезом вниз.
- Посыпьте специями.
- Сразу вылейте подготовленное тесто, где все ингредиенты просто хорошо перемешаны венчиком. Консистенция теста должна быть подобна сметане.
- Накройте крышкой и на маленьком огне готовьте пирог, пока тесто не пропечется.
- Готовность проверьте деревянной шпажкой. Следите за огнем, чтобы пирог подрумянился. Карамельный цвет означает, что блюдо испеклось.
- Готовый пирог переверните на тарелку, его можно есть даже горячим.
Напомним, рецепт нежного лимонно-кокосового торта.