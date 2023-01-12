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Еда

Как приготовить сочный мандариновый пирог на сковороде

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Фото: Getty Images | Мандариновый пирог

Мандариновый пирог — хороший способ порадовать семью вкусной выпечкой.

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Оригинальным рецептом пирога из мандаринов поделился шеф-повар Владимир Ярославский в своем Instagram-аккаунте.

"Вы когда-нибудь жарили мандарины? Если хочется чего-то необычного, но простого и сладкого, предлагаю приготовить мой пирог. Он получается сочным и ароматным. Для него лучше брать кислые мандарины", — пишет кулинар.

Мандариновый пирог на сковороде

Ингредиенты:

  • 5-6 мандарин среднего размера
  • 20 г сливочного масла
  • 30 г сахар
  • молотый кардамон или корица по вкусу

Для теста:

  • 1 большое яйцо (или 2 маленьких)
  • 50 г молока
  • 50 г сахара
  • 25 г растительного масла
  • 120 г муки
  • 5 г разрыхлитель
  • цедра лимона или ванилин

Как приготовить:

  • На антипригарную сковороду насыпьте сахар и выложите масло. Помешивайте лопаткой и доведите до карамельного цвета.
  • Почистите, разрежьте пополам мандарины и удалите косточки. Выложите на сковороду срезом вниз.
  • Посыпьте специями.
  • Сразу вылейте подготовленное тесто, где все ингредиенты просто хорошо перемешаны венчиком. Консистенция теста должна быть подобна сметане.
  • Накройте крышкой и на маленьком огне готовьте пирог, пока тесто не пропечется.
  • Готовность проверьте деревянной шпажкой. Следите за огнем, чтобы пирог подрумянился. Карамельный цвет означает, что блюдо испеклось.
  • Готовый пирог переверните на тарелку, его можно есть даже горячим.

Напомним, рецепт нежного лимонно-кокосового торта.