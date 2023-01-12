Їжа
Як приготувати соковитий мандариновий пиріг на сковороді
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Мандариновий пиріг — чудовий спосіб порадувати сім'ю смачною випічкою.
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Оригінальним рецептом пирога з мандаринів поділився шеф-кухар Володимир Ярославський у своєму Instagram-акаунті.
"Ви колись смажили мандарини? Якщо хочеться чогось незвичайного, але простого та солодкого, пропоную приготувати мій пиріг. Він виходить соковитим та ароматним. Для нього краще брати кислі мандарини", — пише кулінар.
Мандариновий пиріг на сковороді
Інгредієнти:
- 5-6 мандарин середнього розміру;
- 20 г вершкового масла;
- 30 г цукру;
- мелений кардамон або кориця до смаку.
Для тіста:
- 1 велике яйце (або 2 маленькі);
- 50 г молока;
- 50 г цукру;
- 25 г олії;
- 120 г борошна;
- 5 г розпушувача;
- цедра лимона або ванілін.
Як приготувати:
- На антипригарну сковороду насипте цукор і викладіть масло. Помішуйте лопаткою та доведіть до карамельного кольору.
- Почистіть, розріжте навпіл мандарини та видаліть кісточки. Викладіть на сковороду зрізом униз.
- Посипте спеціями.
- Відразу вилийте підготовлене тісто, де всі інгредієнти просто добре перемішані вінчиком. Консистенція тіста має бути подібна до сметани.
- Накрийте кришкою і на маленькому вогні готуйте пиріг, поки тісто не пропечеться.
- Готовність перевірте дерев'яною шпажкою. Слідкуйте за вогнем, щоб пиріг підрум'янився. Карамельний колір означає, що страва випеклася.
- Готовий пиріг переверніть на тарілку, його можна їсти навіть гарячим.
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