Як приготувати соковитий мандариновий пиріг на сковороді

Мандариновий пиріг — чудовий спосіб порадувати сім'ю смачною випічкою.

Related video

Оригінальним рецептом пирога з мандаринів поділився шеф-кухар Володимир Ярославський у своєму Instagram-акаунті.

"Ви колись смажили мандарини? Якщо хочеться чогось незвичайного, але простого та солодкого, пропоную приготувати мій пиріг. Він виходить соковитим та ароматним. Для нього краще брати кислі мандарини", — пише кулінар.

Мандариновий пиріг на сковороді

Інгредієнти:

5-6 мандарин середнього розміру;

20 г вершкового масла;

30 г цукру;

мелений кардамон або кориця до смаку.

Для тіста:

1 велике яйце (або 2 маленькі);

50 г молока;

50 г цукру;

25 г олії;

120 г борошна;

5 г розпушувача;

цедра лимона або ванілін.

Як приготувати:

На антипригарну сковороду насипте цукор і викладіть масло. Помішуйте лопаткою та доведіть до карамельного кольору.

Почистіть, розріжте навпіл мандарини та видаліть кісточки. Викладіть на сковороду зрізом униз.

Посипте спеціями.

Відразу вилийте підготовлене тісто, де всі інгредієнти просто добре перемішані вінчиком. Консистенція тіста має бути подібна до сметани.

Накрийте кришкою і на маленькому вогні готуйте пиріг, поки тісто не пропечеться.

Готовність перевірте дерев'яною шпажкою. Слідкуйте за вогнем, щоб пиріг підрум'янився. Карамельний колір означає, що страва випеклася.

Готовий пиріг переверніть на тарілку, його можна їсти навіть гарячим.

Нагадаємо,рецепт ніжного лимонно-кокосового торта.