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Їжа

Як приготувати соковитий мандариновий пиріг на сковороді

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Фото: Getty Images | Мандариновий пиріг

Мандариновий пиріг — чудовий спосіб порадувати сім'ю смачною випічкою.

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Оригінальним рецептом пирога з мандаринів поділився шеф-кухар Володимир Ярославський у своєму Instagram-акаунті.

"Ви колись смажили мандарини? Якщо хочеться чогось незвичайного, але простого та солодкого, пропоную приготувати мій пиріг. Він виходить соковитим та ароматним. Для нього краще брати кислі мандарини", — пише кулінар.

Мандариновий пиріг на сковороді

Інгредієнти:

  • 5-6 мандарин середнього розміру;
  • 20 г вершкового масла;
  • 30 г цукру;
  • мелений кардамон або кориця до смаку.

Для тіста:

  • 1 велике яйце (або 2 маленькі);
  • 50 г молока;
  • 50 г цукру;
  • 25 г олії;
  • 120 г борошна;
  • 5 г розпушувача;
  • цедра лимона або ванілін.

Як приготувати:

  • На антипригарну сковороду насипте цукор і викладіть масло. Помішуйте лопаткою та доведіть до карамельного кольору.
  • Почистіть, розріжте навпіл мандарини та видаліть кісточки. Викладіть на сковороду зрізом униз.
  • Посипте спеціями.
  • Відразу вилийте підготовлене тісто, де всі інгредієнти просто добре перемішані вінчиком. Консистенція тіста має бути подібна до сметани.
  • Накрийте кришкою і на маленькому вогні готуйте пиріг, поки тісто не пропечеться.
  • Готовність перевірте дерев'яною шпажкою. Слідкуйте за вогнем, щоб пиріг підрум'янився. Карамельний колір означає, що страва випеклася.
  • Готовий пиріг переверніть на тарілку, його можна їсти навіть гарячим.

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