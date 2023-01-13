Вкус детства. Классический рецепт бисквитного торта "Сказка"

Это простой, но очень вкусный торт.

Related video

Пышный сдобный бисквит и вкусный масляный крем. Это, пожалуй, самый простой и вкусный рецепт торта.

Торт "Сказка"

Ингредиенты:

Для бисквита:

Четыре яйца;

Сахар — 120 гр;

Мука — 120 гр;

Пакетик ванильного сахара;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Для крема:

Сливочное масло — 230 гр;

Сахар — 190 гр;

Два желтка;

Молоко — 130 мл;

Ванильный сахар — 8 гр;

Коньяк – 1 ст. л.

Для пропитки:

Сахар – 3 ст. л.;

Коньяк – 1 ст. л.;

Вода, красители, если вы хотите, чтобы узоры на торте были разноцветными.

Чтобы приготовить бисквит – взбейте яйца до пены. Добавьте обычный сахар и ванильный сахар и хорошо взбейте миксером, пока масса не станет воздушной и светлой. Это займет минут десять.

Добавьте к муке добавить разрыхлитель и перемешайте. Постепенно введите сухую смесь в яичную и перемешайте силиконовой лопаткой.

Переложите его в прямоугольную форму застеленную пергаментом. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте бисквит. Когда он будет готов – достаньте и остудите. Обычно, чтобы бисквит был готов к дальнейшим манипуляциям, нужно часов шесть. Если времени нет — уберите его в морозилку на полчаса.

Для пропитки соедините в сотейнике воду, сахар и коньяк. Доведите до кипения и остудите.

Для крема приготовьте молочно-яичный сироп. В сотейник налейте молоко, добавьте сахар, ванильный сахар и желтки. Все перемешайте венчиком и поставьте на огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая венчиком. Влейте коньяк, перемешайте и снимите с огня.

Остудите. Отдельно взбейте сливочное масло миксером, пока оно не посветлеет. Частями введите молочно-яичный сироп в масло, каждый раз взбивая крем миксером.

Температура масла и сиропа должна быть одинаковой – это важно.

Можно окрасить крем. А можно оставить, как есть. Разрежьте бисквит на три коржа, каждый пропитайте сиропом с коньяком и сахаром, перемажьте кремом. Бока торта обсыпьте бисквитной крошкой, сверху торт украсьте, при желании цветочками из крема. Готовый торт уберите в холодильник на два часа.

Вы также можете приготовить простой шоколадный торт "Выручайка".