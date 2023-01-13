Вкус детства. Классический рецепт бисквитного торта "Сказка"
Это простой, но очень вкусный торт.
Пышный сдобный бисквит и вкусный масляный крем. Это, пожалуй, самый простой и вкусный рецепт торта.
Торт "Сказка"
Ингредиенты:
Для бисквита:
- Четыре яйца;
- Сахар — 120 гр;
- Мука — 120 гр;
- Пакетик ванильного сахара;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.;
Для крема:
- Сливочное масло — 230 гр;
- Сахар — 190 гр;
- Два желтка;
- Молоко — 130 мл;
- Ванильный сахар — 8 гр;
- Коньяк – 1 ст. л.
Для пропитки:
- Сахар – 3 ст. л.;
- Коньяк – 1 ст. л.;
- Вода, красители, если вы хотите, чтобы узоры на торте были разноцветными.
Чтобы приготовить бисквит – взбейте яйца до пены. Добавьте обычный сахар и ванильный сахар и хорошо взбейте миксером, пока масса не станет воздушной и светлой. Это займет минут десять.
Добавьте к муке добавить разрыхлитель и перемешайте. Постепенно введите сухую смесь в яичную и перемешайте силиконовой лопаткой.
Переложите его в прямоугольную форму застеленную пергаментом. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте бисквит. Когда он будет готов – достаньте и остудите. Обычно, чтобы бисквит был готов к дальнейшим манипуляциям, нужно часов шесть. Если времени нет — уберите его в морозилку на полчаса.
Для пропитки соедините в сотейнике воду, сахар и коньяк. Доведите до кипения и остудите.
Для крема приготовьте молочно-яичный сироп. В сотейник налейте молоко, добавьте сахар, ванильный сахар и желтки. Все перемешайте венчиком и поставьте на огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая венчиком. Влейте коньяк, перемешайте и снимите с огня.
Остудите. Отдельно взбейте сливочное масло миксером, пока оно не посветлеет. Частями введите молочно-яичный сироп в масло, каждый раз взбивая крем миксером.
Температура масла и сиропа должна быть одинаковой – это важно.
Можно окрасить крем. А можно оставить, как есть. Разрежьте бисквит на три коржа, каждый пропитайте сиропом с коньяком и сахаром, перемажьте кремом. Бока торта обсыпьте бисквитной крошкой, сверху торт украсьте, при желании цветочками из крема. Готовый торт уберите в холодильник на два часа.
Вы также можете приготовить простой шоколадный торт "Выручайка".