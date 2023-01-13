Смак дитинства. Класичний рецепт бісквітного торта "Казка"
Це найпростіший, але дуже смачний торт.
Пишний здобний бісквіт і смачний масляний крем. Це, мабуть, найпростіший і найсмачніший рецепт торта.
Торт "Казка"
Інгредієнти:
Для бісквіту:
- чотири яйця;
- цукор — 120 г;
- борошно — 120 г;
- пакетик ванільного цукру;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для крему:
- вершкове масло — 230 г;
- цукор — 190 г;
- два жовтки;
- молоко – 130 мл;
- ванільний цукор — 8 г;
- коньяк – 1 ст. л.
Для просочення:
- цукор – 3 ст. л.;
- коньяк – 1 ст. л.;
- вода, барвники, якщо ви хочете, щоб візерунки на торті були різнокольоровими.
Щоб приготувати бісквіт, збийте яйця до піни. Додайте звичайний цукор і ванільний цукор і добре збийте міксером, поки маса не стане повітряною та світлою. Це займе хвилин десять.
Додайте до борошна розпушувач і перемішайте. Поступово введіть суху суміш у яєчну та перемішайте силіконовою лопаткою.
Перекладіть його у прямокутну форму застелену пергаментом. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте бісквіт. Коли він буде готовий – дістаньте та остудіть. Зазвичай, щоб бісквіт був готовий до подальших маніпуляцій, потрібно шість годин. Якщо часу немає — приберіть його в морозилку на пів години.
Для просочення з'єднайте у сотейнику воду, цукор і коньяк. Доведіть до кипіння та остудіть.
Для крему приготуйте молочно-яєчний сироп. У сотейник налийте молоко, додайте цукор, ванільний цукор і жовтки. Все перемішайте вінчиком та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи вінчиком. Влийте коньяк, перемішайте та зніміть з вогню.
Остудіть. Окремо збийте вершкове масло міксером, поки воно не посвітлішає. Частину молочно-яєчного сиропу введіть в масло, щоразу збиваючи крем міксером.
Температура масла та сиропу має бути однаковою – це важливо.
Можна зафарбувати крем. А можна залишити як є. Розріжте бісквіт на три коржі, кожен просочіть сиропом із коньяком і цукром, перемажте кремом. Боки торта обсипте бісквітною крихтою, зверху торт прикрасьте за бажання квіточками з крему. Готовий торт приберіть у холодильник на дві години.
Ви можете приготувати простий шоколадний торт "Виручайка".