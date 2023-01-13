Смак дитинства. Класичний рецепт бісквітного торта "Казка"

Це найпростіший, але дуже смачний торт.

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Пишний здобний бісквіт і смачний масляний крем. Це, мабуть, найпростіший і найсмачніший рецепт торта.

Торт "Казка"

Інгредієнти:

Для бісквіту:

чотири яйця;

цукор — 120 г;

борошно — 120 г;

пакетик ванільного цукру;

розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

вершкове масло — 230 г;

цукор — 190 г;

два жовтки;

молоко – 130 мл;

ванільний цукор — 8 г;

коньяк – 1 ст. л.

Для просочення:

цукор – 3 ст. л.;

коньяк – 1 ст. л.;

вода, барвники, якщо ви хочете, щоб візерунки на торті були різнокольоровими.

Щоб приготувати бісквіт, збийте яйця до піни. Додайте звичайний цукор і ванільний цукор і добре збийте міксером, поки маса не стане повітряною та світлою. Це займе хвилин десять.

Додайте до борошна розпушувач і перемішайте. Поступово введіть суху суміш у яєчну та перемішайте силіконовою лопаткою.

Перекладіть його у прямокутну форму застелену пергаментом. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте бісквіт. Коли він буде готовий – дістаньте та остудіть. Зазвичай, щоб бісквіт був готовий до подальших маніпуляцій, потрібно шість годин. Якщо часу немає — приберіть його в морозилку на пів години.

Для просочення з'єднайте у сотейнику воду, цукор і коньяк. Доведіть до кипіння та остудіть.

Для крему приготуйте молочно-яєчний сироп. У сотейник налийте молоко, додайте цукор, ванільний цукор і жовтки. Все перемішайте вінчиком та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи вінчиком. Влийте коньяк, перемішайте та зніміть з вогню.

Остудіть. Окремо збийте вершкове масло міксером, поки воно не посвітлішає. Частину молочно-яєчного сиропу введіть в масло, щоразу збиваючи крем міксером.

Температура масла та сиропу має бути однаковою – це важливо.

Можна зафарбувати крем. А можна залишити як є. Розріжте бісквіт на три коржі, кожен просочіть сиропом із коньяком і цукром, перемажте кремом. Боки торта обсипте бісквітною крихтою, зверху торт прикрасьте за бажання квіточками з крему. Готовий торт приберіть у холодильник на дві години.

Ви можете приготувати простий шоколадний торт "Виручайка".