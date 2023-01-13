3 лучших рецепта: как приготовить домашний майонез

Майонез – обязательная заправка на каждом столе.

Related video

Майонез используют в различных салатах, в том числе и в любимом многими салате "Оливье". Но все чаще хозяйки выбирают домашний майонез, вместо магазинного.

Майонез из желтков

Ингредиенты:

1 яичный желток

1/2 ч. л. горчицы

щепотка сахара

щепотка соли

100 мл оливкового масла

1/2 ч. л. лимонного сока

Способ приготовления:

Яичный желток хорошо взбиваем венчиком с горчицей, солью и сахаром. В готовую однородную массу постепенно вливаем оливковое (можно заменить подсолнечным, а можно скомбинировать в пропорции 1:1) масло. Секрет этого майонеза в том, что взбивать его нужно не слишком быстро и не слишком медленно. Как только полученная масса начинает прилипать к венчику, можно считать майонез готовым. Чтобы он стал светлее, но не белым (домашний майонез не бывает идеально белым), добавьте немного лимонного сока, яблочного или бальзамического уксуса.

Майонез из целых яиц

Майонеза, который готовится с помощью блендера всего за одну минуту.

Ингредиенты:

1 яйцо

150 мл подсолнечного масла

0,5 ч. л. горчицы

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. сахара

1 ст. л. сока лимона

Способ приготовления:

Очень просто приготовить домашний майонез в блендере. Здесь не нужно следить за консистенцией, количеством масла и прочими деталями. Достаточно все ингредиенты по порядку высыпать в емкость и опустить туда насадку блендера. Секрет состоит именно в насадке, которая за короткий промежуток времени взбивает ингредиенты, превращая их в нужную майонезную массу.

Майонез из перепелиных яиц

Гурманы любят экспериментировать и готовят майонез на перепелиных яйцах. Такой рецепт тоже очень прост.

Ингредиенты:

6 перепелиных яиц

150 мл подсолнечного масла

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. сахара

0,5 ч. л. горчицы

щепотка черного молотого перца

1 ст. л. сока лимона

зелень по вкусу

Способ приготовления:

Яйца, соль, сахар, горчицу и перец смешиваем и взбиваем блендером в течение минуты. Затем по чуть-чуть добавляем подсолнечное масло до тех пор, пока майонез не загустеет. В готовый майонез добавляем сок лимона, еще раз взбиваем и смешиваем с зеленью. Полученную смесь ставим в холодильник, чтоб она загустела. Отличие этого рецепта от стандартного майонеза только в том, что используются не куриные, а перепелиные яйца. Говорят, они более нежные и полезные.

Советы

Чтобы майонез получился густым и вкусным, очень важно, чтобы все ингредиенты, используемые для его приготовления, были свежими и комнатной температуры.

Для пикантности вместо традиционной горчицы, можно использовать горчичный порошок.

Если не хотите, чтобы ваш майонез горчил, лучше скомбинировать оливковое и подсолнечное масло, так как оливковое масло может давать горечь.

И помните о том, что домашний майонез можно хранить в холодильнике не более 4 суток. Если майонез получился вкусным, то вы все сделали правильно.

Напомним, три рецепта вкусных и полезных заправок для салата.