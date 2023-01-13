3 найкращі рецепти: як приготувати домашній майонез

Майонез — обов'язкове заправлення на кожному столі.

Related video

Майонез використовують у різних салатах, зокрема й у улюбленому багатьма салаті "Олів'є". Але все частіше господині обирають домашній майонез замість магазинного.

Майонез із жовтків

Складові:

1 яєчний жовток

1/2 ч. л. гірчиці

дріпка цукру

дрібка солі

100 мл оливкової олії

1/2 ч. л. лимонного соку

Спосіб приготування:

Яєчний жовток добре збиваємо віночком із гірчицею, сіллю та цукром. У готову однорідну масу поступово вливаємо оливкову (можна замінити соняшниковою, а можна скомбінувати у пропорції 1:1) олію. Секрет цього майонезу в тому, що збивати його потрібно не надто швидко та не надто повільно. Як тільки отримана маса починає прилипати до віночка, можна вважати готовим майонез. Щоб він став світлішим, але не білим (домашній майонез не буває ідеально білим), додайте трохи лимонного соку, яблучного чи бальзамічного оцту.

Майонез із цілих яєць

Майонез, який готується за допомогою блендера лише за одну хвилину.

Складові:

1 яйце

150 мл олії

0,5 ч. л. гірчиці

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. цукру

1 ст. л. соку лимона

Спосіб приготування:

Дуже просто приготувати домашній майонез у блендері. Тут не потрібно стежити за консистенцією, кількістю олії та іншими деталями. Достатньо всі інгредієнти по черзі висипати в місткість і опустити насадку блендера. Секрет полягає саме в насадці, яка за короткий проміжок часу збиває інгредієнти, перетворюючи їх на потрібну майонезну масу.

Майонез із перепелиних яєць

Гурмани люблять експериментувати та готують майонез на перепелиних яйцях. Такий рецепт також дуже простий.

Складові:

6 перепелиних яєць

150 мл олії

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. цукру

0,5 ч. л. гірчиці

щіпка чорного меленого перцю

1 ст. л. соку лимона

зелень до свого смаку

Спосіб приготування:

Яйця, сіль, цукор, гірчицю та перець змішуємо і збиваємо блендером протягом хвилини. Потім трохи додаємо соняшникову олію до тих пір, поки майонез не загусне. У готовий майонез додаємо сік лимона, ще раз збиваємо та змішуємо із зеленню. Отриману суміш ставимо в холодильник, щоб вона загуснула. Відмінність цього рецепту від стандартного майонезу лише тому, що використовуються не курячі, а перепелині яйця. Кажуть, вони більш ніжні та корисні.

Поради

Щоб майонез вийшов густим і смачним, дуже важливо, щоб усі інгредієнти, що використовуються для його приготування, були свіжими та кімнатною температурою.

Для пікантності замість традиційної гірчиці можна використовувати гірчичний порошок.

Якщо не хочете, щоб ваш майонез гірчив, краще скомбінувати оливкову та соняшникову олію, оскільки оливкова олія може давати гіркоту.

І пам'ятайте, що домашній майонез можна зберігати в холодильнику не більше від 4 діб. Якщо майонез вийшов смачним, ви все зробили правильно.

Нагадаємо, три рецепти смачних та корисних заправок для салату.