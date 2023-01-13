Кекс с цукатами и сухофруктами: шикарный десерт для всей семьи (видео)

Кекс можно подавать как теплым, так и подержать его в холодильнике несколько дней.

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Вкусный и ароматный кекс с сухофруктами и цукатами – лучшее угощение к чаю и кофе. Как приготовить этот десерт, рассказала на своем канале кулинарный блогер Татьяна.

Нежный кекс с цукатами

Ингредиенты:

Сливочное масло – 140 гр;

Сахар – 110 гр;

Яйца – 3 шт;

Мука – 230 гр;

Разрыхлитель – 1,5 ч. л;

Молоко – 60 гр;

Щепотка соли;

Ваниль;

Сухофрукты/цукаты – 200 гр;

Ром, коньяк или апельсиновый сок – 50 гр;

Цедра апельсина.

Способ приготовления:

Сухофрукты (в равных пропорциях по своему выбору) сложить в глубокую миску, посыпать цедрой апельсина и залить коньяком (ромом/апельсиновым соком). Все перемешать и оставить на час, периодически перемешивая. За это время сухофрукты впитают алкоголь и станут сочными и ароматными.

Все продукты для теста должны быть комнатной температуры.

В посуду положить масло, добавить соль, сахар, ваниль и все хорошо размять лопаткой, а затем взбивать миксером примерно около четырех минут. Когда масса посветлеет, вбить одно яйцо, затем взбивать около минуты. То же повторить и с остальными двумя яйцами.

Далее необходимо влить молоко и снова перемешать. На этом этапе масса может расслоиться, но ничего страшного в этом нет.

В отдельной посуде соединить муку и разрыхлитель и просеять ее в остальную массу, продолжая взбивать, за два подхода. Вскоре тесто снова станет однородным и гладким. Две чайные ложки муки необходимо добавить и в сухофрукты, перемешав их.

Тесто хорошо перемешать лопаткой, добавить к нему сухофрукты и снова все тщательно перемешать.

Форму для выпекания застелить пергаментом или смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить в нее тесто и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку примерно на 55 минут. Готовность кекса нужно проверять деревянной шпажкой, проткнув его по центру. Если она чистая и сухая – кекс готов.

Чтобы кекс был еще аппетитнее, можно полить его глазурью. Для этого сахарную пудру смешать с соком лимона, апельсина, молоком или водой до консистенции, когда масса получится жидкой, но не будет стекать. Полить ею кекс и сверху красить его сухофруктами.

Такой десерт вкусен как теплый, так и постоявший несколько дней в холодильнике.

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