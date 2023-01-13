Кекс із цукатами та сухофруктами: шикарний десерт для всієї родини (відео)

Смакує як теплим, так і після кількох днів у холодильнику.

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Смачний та ароматний кекс із сухофруктами та цукатами — найкраще частування до чаю та кави. Як приготувати цей десерт розповіла на своєму каналі кулінарна блогерка Тетяна.

Ніжний кекс із цукатами

Складові:

Вершкове масло — 140 г;

Цукор — 110 г;

Яйця — 3 шт.;

Борошно — 230 г;

Розпушувач – 1,5 ч. л.;

Молоко — 60 г;

Дрібка солі;

Ваніль;

Сухофрукти/цукати — 200 г;

Ром, коньяк чи апельсиновий сік — 50 г;

Цедра апельсина.

Спосіб приготування:

Сухофрукти (у рівних пропорціях на свій вибір) скласти в глибоку миску, посипати цедрою апельсина і залити коньяком (ромом/апельсиновим соком). Все перемішати та залишити на годину, періодично перемішуючи. За цей час сухофрукти вберуть алкоголь і стануть соковитими та ароматними.

Всі продукти для тіста мають бути кімнатної температури.

У посуд покласти масло, додати сіль, цукор, ваніль і все добре розім'яти лопаткою, а потім збивати міксером приблизно близько чотирьох хвилин. Коли маса посвітлішає, додати одне яйце, потім збивати близько хвилини. Те саме повторити і з рештою двох яєць.

Далі необхідно влити молоко та знову перемішати. На цьому етапі маса може розшаруватись, але нічого страшного в цьому немає.

В окремому посуді з'єднати борошно та розпушувач і просіяти його в решту маси, продовжуючи збивати, за два підходи. Незабаром тісто знову стане однорідним та гладким. Дві чайні ложки борошна необхідно додати і до сухофруктів, перемішавши їх.

Тісто добре перемішати лопаткою, додати до нього сухофрукти і знову все ретельно перемішати.

Форму для випікання застелити пергаментом або змастити вершковим маслом і присипати борошном. Викласти в неї тісто і поставити в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 55 хвилин. Готовність кексу потрібно перевіряти дерев'яною шпажкою, проткнувши його в центрі. Якщо вона чиста та суха — кекс готовий.

Щоб кекс був ще апетитнішим, можна полити його глазур'ю. Для цього цукрову пудру змішати із соком лимона, апельсина, молоком або водою до консистенції, коли маса вийде рідкою, але не стікатиме. Полити нею кекс і зверху прикрасити сухофруктами.

Смакує як теплим, так і після кількох днів у холодильнику.

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