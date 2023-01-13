Зелений медовик: оригінальний рецепт знаменитого торта
Шпинат надає тісту зеленого кольору, але практично не впливає на смак десерту.
Медовик ніжно-зеленого кольору не тільки здивує домочадців та гостей своїм незвичайним виглядом, а й порадує смаком, який практично нічим не відрізняється від оригінального торта. Як приготувати таку красу, розповіла відома кулінарна блогерка Валерія Велігура на своїй сторінці в Instagram.
Медовик зі шпинатом
Складові:
- Яйця — 5 шт.;
- Цукор — 250 г;
- Сіль — щіпка;
- Мед — 125 г;
- Вершкове масло — 150 г;
- Сода — 1 ч. л. з гіркою;
- Шпинат — 150 г;
- Борошно — 800-900 г. ⠀
Для крему:
- Вершковий сир — 500 г;
- Вершки (33%) — 250 мл;
- Цукрова пудра — 100 г.
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно приготувати тісто. Для цього в глибокій мисці з'єднати мед, цукор, яйця, сіль та вершкове масло і поставити на водяну баню. Помішуючи, тримати, постійно помішуючи, поки маса стане однорідною. Додати соду і, знову перемішуючи, потримати на вогні ще пару хвилин.
Зняти масу, яка після додавання соди збільшиться в обсязі, додати до неї подрібнений у блендері шпинат і перемішати. Він надасть кольору, а ось його смак практично ніяк не вплине на смак торта. Відставити на 15 хвилин, а потім додати просіяне борошно і замісити тісто. Воно буде трохи липнути до рук.
Сформувати з тесту від 6 до 8 кульок і поставити в холодильник на годину. Через 60 хвилин кожну кульку розкотити на пергаментному папері в тонкий корж, наколоти вилкою і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 5 хвилин.
Остудити коржі та вирізати бажану форму. Обрізки подрібнити у блендері на крихти для присипки.
Крем:
Вершковий сир, вершки та цукрову пудру збити міксером, поки маса не загусне.
Перемазати коржі кремом, їм покрити верх і боки, прикрасити крихтою з усіх боків. Верх можна прикрашати безе, ягодами, м'ятою.
Готову страву поставити на декілька годин у холодильник, а ще краще — на всю ніч.
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