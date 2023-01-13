Зелений медовик: оригінальний рецепт знаменитого торта

Шпинат надає тісту зеленого кольору, але практично не впливає на смак десерту.

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Медовик ніжно-зеленого кольору не тільки здивує домочадців та гостей своїм незвичайним виглядом, а й порадує смаком, який практично нічим не відрізняється від оригінального торта. Як приготувати таку красу, розповіла відома кулінарна блогерка Валерія Велігура на своїй сторінці в Instagram.

Медовик зі шпинатом

Складові:

Яйця — 5 шт.;

Цукор — 250 г;

Сіль — щіпка;

Мед — 125 г;

Вершкове масло — 150 г;

Сода — 1 ч. л. з гіркою;

Шпинат — 150 г;

Борошно — 800-900 г. ⠀

Для крему:

Вершковий сир — 500 г;

Вершки (33%) — 250 мл;

Цукрова пудра — 100 г.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати тісто. Для цього в глибокій мисці з'єднати мед, цукор, яйця, сіль та вершкове масло і поставити на водяну баню. Помішуючи, тримати, постійно помішуючи, поки маса стане однорідною. Додати соду і, знову перемішуючи, потримати на вогні ще пару хвилин.

Зняти масу, яка після додавання соди збільшиться в обсязі, додати до неї подрібнений у блендері шпинат і перемішати. Він надасть кольору, а ось його смак практично ніяк не вплине на смак торта. Відставити на 15 хвилин, а потім додати просіяне борошно і замісити тісто. Воно буде трохи липнути до рук.

Сформувати з тесту від 6 до 8 кульок і поставити в холодильник на годину. Через 60 хвилин кожну кульку розкотити на пергаментному папері в тонкий корж, наколоти вилкою і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 5 хвилин.

Остудити коржі та вирізати бажану форму. Обрізки подрібнити у блендері на крихти для присипки.

Крем:

Вершковий сир, вершки та цукрову пудру збити міксером, поки маса не загусне.

Перемазати коржі кремом, їм покрити верх і боки, прикрасити крихтою з усіх боків. Верх можна прикрашати безе, ягодами, м'ятою.

Готову страву поставити на декілька годин у холодильник, а ще краще — на всю ніч.

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